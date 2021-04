Deník na návštěvěZdroj: Deník

Našel se zájemce, který si objekt pronajal, každý rok musel proinvestovat určitou částku a poté si mohl dům za zůstatkovou cenu koupit. Jenže před dokončením došly společnosti peníze a zastupitelé po několika prodlouženích nájemní smlouvy rozhodli o tom, že si vezmou legendární objekt zpátky.

„Lil je taková naše Achillova pata,“ řekl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Přiznám, že ani v rámci vedení a koalice se nepodařilo najít žádný smysluplný způsob, jak se s ní vypořádat a na co Lil zrekonstruovat.“ Město nemá podle jeho slov nekonečný rozpočet a v současné době na investice vynakládá nemalé finanční prostředky. Desítky milionů spolkne rekonstrukce domu Chopin, radnice nebo přebudování Taorminy. V Lil se proto provádí práce tak, aby nedocházelo k dalšímu jejímu chátrání. „Je potřeba si říct, jaká je priorita. A my nyní netušíme, co by mělo v Lil vzniknout. A na to zrekonstruovat ji, aniž bychom věděli její následné využití, nyní prostě nemáme,“ uvedl Martin Kalina.

Starosta je toho názoru, že poslední model nebyl vůbec špatný. „Systém pronájmu a následného odkupu investorem byl dobře nastavený. Bohužel ale nevyšel, dodnes se soudíme o poslední splátku.“

Výstavní dům nechal postavit Maximilian Halbmayr. Původně se vile Lil říkalo Knížecí vila a stala se jednou z architektonických perel Mariánských Lázní. V roce 1903, dva roky po kolaudaci, Maximilian Halbmayr umírá a v závěti odkazuje objekt městu. V Lil pobývalo mnoho významných hostů - císař František Josef I., anglický král Edward VII. V roce 1947 se v ní ubytoval i prezident Edvard Beneš. Problémy začaly v roce 2001. Tehdy skvost, který je zapsán na seznamu kulturních památek České republiky, opustila společnost Casino Lil. Od té doby se město snažilo vilu prodat nebo pronajmout.