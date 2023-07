Co bude v opuštěných budovách pošt v Sokolově a Chebu starostové netuší

Od července jsou zavřené pobočky pošt ve všech městech Karlovarského kraje. Deník proto zjišťoval, co bude s opuštěnými budovami v Sokolově a Chebu. V Sokolově město usilovalo o bezplatný převod do svého majetku, v Chebu o ničem podobném prozatím neuvažovali. Na stole byl i návrh využít bývalé pobočky pro projekt Pošta Partner, ale městům se nelíbí, že by měla suplovat úkoly státu.

Poslední hodina na sokolovské poště, která skončila | Video: Cichocki Roman

"Město žádalo i o bezplatný převod budovy na sídlišti Michal, kde sídlila pošta 5. To však nevyšlo. Pošta ji bude zřejmě prodávat v aukci," potvrdil starosta Sokolova Petr Kubis. Vedení města podle jeho slov jednalo o projektu Partner plus. "Těch jednání proběhlo už několik. Máme i návrh na pronájem pošty 5. Máme i vyčíslené náklady. Pošta nám také nabízí cenu šest korun za administrativní úkon. Bude záležet na rozhodnutí zastupitelů, protože částka za celkové náklady nebude malá," dodal Petr Kubis. Otázkou je také případné budoucí využití budovy. Sokolov v minulosti zakoupil cíleně několik nemovitostí, aby předešel vzniku problémových ubytoven. Nemůže však bezhlavě nakupovat každou volnou nemovitost. Ani v Chebu nebyl žádný z objektů, kde sídlily pobočky pošty, ve vlastnictví města. "Město o jejich koupi zájem neprojevilo, nevidíme v nich využití. Zrušené pobočky byly v soukromém vlastnictví. Ta nejoblíbenější mezi lidmi sídlila v obchodním centru Dragoun. A co tam bude je v realizaci majitelů centra. Zákazníci tam jezdili rádi nejen kvůli samotným službám pošty, ale také kvůli velkému parkovišti, které je zdarma. Skalka byla též soukromého majitele," řekl starosta Chebu Jan Vrba. Celníci v karlovarském regionu zajistili zboží v hodnotě téměř 17 milionů korun Projekt Pošta Partner vedení města vnímá jako jisté řešení, ale nelíbí se mu, stejně v Sokolově, že by měli suplovat stát. "Nepřijde nám vhodné, aby město suplovalo úlohu státu. Uvidíme, jak bude pošta zvládat nápor až se vrátí lidé z dovolených a poté až přijdou vánoční svátky," dodal Vrba. Při uzavírání poboček se snažila města prostřednictvím svých zástupců, vyvolat jednání i v Poslanecké sněmovně. Neúspěšně. "Vůbec to na pořad jednání nezařadili. Postavili nejen nás před hotovou věc. Snažíme se mluvit i o poště Partner. Senior expres zase nemůže čekat půl dne na jednoho klienta u hlavní pošty. Ostatní by ho nemohli využít k lékaři a podobně. Pro seniory bude obtížné dostat se na hlavní poštu. Budou vznikat problémy. Již dnes musejí asistenti prevence kriminality docházet na úřad práce a dohlížet tam. Myslím si, že pokud bude jen jedna pošta, budou muset v době náporu zasahovat i tam," řekla místostarostka Sokolova a poslankyně Renata Oulehlová. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka státní podnik situaci na pobočkách monitoruje. „Samozřejmě teď během letních prázdnin se dá očekávat, že bude návštěvnost poboček nižší. Situaci průběžně monitorujeme a v případě potřeby jsme připraveni jednat o dalším personálním navýšení kapacit nástupnických pošt tak, aby se tam fronty netvořily,“ uvedl Vitík.

