Rozhodně to bude motivace lidí a chuť jít k volbám. Témata budou různá. Chceme Františkovy Lázně posunout ve sportovní a kulturní oblasti. Pro místní lidi bude určitě zajímavé to, že se začne konečně budovat podchod do Žírovic, dále vodovodní přípojka do Krapic a další prospěšné akce. Bude zajímavé sledovat trend voličů, jestli dají důvěru současnému vedení radnice, anebo budou chtít změny. Za mě je volba jasná. Patnáctičlenné zastupitelstvo a pětičlenná rada a současné vedení, které toto navrhlo a prosadilo.