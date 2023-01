Martin Straka, primář interního oddělení sokolovské nemocnice

Žijeme v době, kdy lidé naslouchají Okamurovi, volí Zemana s Babišem. Tato zlá trojice nás poslala o 30 let zpět. Jsou živi z lidského strachu, nenávisti, závisti. Je to ale bohužel obraz naší společnosti, nastavené zrcadlo, to je realita. Čili, že agent Babiš postoupí do druhého kola bylo ložené. Osobně mi bylo jedno, jestli jeho soupeřem bude generál Pavel či paní Nerudová, oběma jsem fandil. Postoupil ten s lepším finišem, byl víc autentický. Ve druhém kole se musí národ vzpamatovat a poslat soudruha Babiše tam, kam patří, na smetiště dějin či do kriminálu.