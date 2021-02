Starostové lázní komentují současnou situaci a hledají řešení, zda do lázní budou moci přijet lázeňští klienti.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: Bohuslava Mayová

Jan Kuchař, starosta Františkových lázní zjišťuje, zda do lázní budou moci přijet lázeňští klienti. "Prozatím mám zprávu, že lázeňská péče by měla fungovat dál a neměla by být narušena. Tak se vyjádřili právníci, kteří se touto situací zabývali," uvedl starosta. Připustil ale, že oficiální vládní stanovisko nemá. Dodal ale, že dopad na lázně budou mít tato zpřísněná opatření negativní. "To je jednoznačné. Lidé, kteří si lázně platí sami, tedy samoplátci, si rozmyslí přijet do uzavřeného regionu a termíny pobytů si budou předkládat," doplnil starosta.