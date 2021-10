"Zatím to jsou jednotky případů. Ale předpokládám, že počty hospitalizovaných budou stoupat. Obrovsky záleží na očkování. Ze statistik jasně vyplývá, že vakcína snižuje nákazu covidem - 19, a u očkovaných, pokud se nakazí, zlehčuje průběh nemoci," poznamenal ředitel KKN Josef März.

Nemoc se sice neprojevuje ve vysokém počtu hospitalizovaných, uzavírá ale třídy na školách. Důvod k radosti tak aktuálně nemá Jiří Burian, ředitel Základní školy jazyků v Libušině ulici v Karlových Varech. Kvůli koronaviru je tam totiž v karanténě půlka druhého stupně.

"V karanténě jsou děti, které nejsou očkované. Týká se to šestého, sedmého a osmého ročníku, u devítky karanténa nařízená není," upřesnil ředitel Burian, který ale konkrétní informace o počtu nakažených k dispozici od krajské hygienické stanice nemá.

"Vůbec mě to netěší, opět musíme řešit distanční výuku. Dcera je těsně pod hranicí očkování a skončila doma v karanténě. Není to nic příjemného," postěžovala si jedna maminka, která si nepřála být jmenována.

Podle ředitele Buriana za karanténou nejsou žádná ohniska nákazy. "Mezi nakaženými jde spíše o jednotlivce podle toho, jaké mám informace. Prvního stupně se karanténa vůbec netýká," poznamenal ředitel školy. Karanténa na druhém stupni končí příští týden v pátek. "Samozřejmě, že z toho nemáme vůbec radost, protože nám to opět komplikuje výuku, museli jsme najet na distanční. Už jsme ale vycvičení, nedá se nic dělat. Doufáme, že taková tragédie to zase nebude," konstatoval Burian.

Jak dodala mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková, v kraji není uzavřená naštěstí kvůli covidu žádná střední škola. "Ve školách, které kraj zřizuje, máme informace pouze ze Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary. Tam je z celkových 21 v karanténě 7 tříd," uvedla Čmoková.

Mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál dodal, že všechny mateřinky v Karlových Varech jsou v provozu. "Aktuálně se karanténa týká dvou základních škol. Na škole jazyků je na druhém stupni šest tříd v karanténě do 22. října. Na škole Dukelských hrdinů se omezení týká jedné třídy, a to do 15. října," uzavřel mluvčí.