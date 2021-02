Ke kritické zdravotní situaci přispívají zřejmě i problémy na hygienické stanici, které se týkají například trasování občanů. „Ne vždy se nám podaří včas kontaktovat možné nakažené, nemáme lidi,“ potvrzuje Lenka Petráková, ředitelka krajské hygienické stanice (KHS).

DĚTI PŘECHÁZEJÍ Z KARANTÉNY DO KARANTÉNY

Situace ale značně komplikuje život konkrétně rodičům dětí, které chodí do školek. Právě v mateřinkách se totiž koronaviru v kraji daří, mnoho školek je zcela uzavřeno, někde jsou v karanténě jen třídy. Není přitom žádnou výjimkou, že malé děti kvůli kontaktu hned s několika nakaženými přecházejí z jedné karantény do druhé.

„Stalo se mi to zrovna v pátek, a to hned u dvou rodin. Děti byly v karanténě, protože týden předtím byly v kontaktu s covidním dítětem, rodiče se to dozvěděli až po víkendu. V pátek šli ke mně na antigenní testy, které dopadly negativně. Rodiny odešly v klidu domů, už volaly opět, že po víkendu mezitím přišlo dítě do kontaktu s dalším nakaženým, a že tedy nastupují další kolo,“ vysvětluje karlovarská pediatrička Hana Brožová.

V NEJDKU ONEMOCNĚLA KUCHAŘKA

Z devíti mateřinek, které spadají pod 1. mateřskou školu Karlovy Vary, byly k pátku kvůli covidu mimo provoz tři, v pondělí ráno se uzavřela část školky v Krymské 12. Ve čtvrtek minulý týden vyhlásili plošnou karanténu ve školce v Nejdku. „Máme pozitivní paní kuchařku a bohužel se k tomu přidalo sedm dětí, které ve čtvrtek přišly do školky s teplotou. Zavřeno máme až do 12. února,“ konstatuje starostka Nejdku Ludmila Vocelková.

CHYBĚJÍ I UČITELKY

„Je to hodně náročné organizačně, protože i u nás jsou učitelky, které jsou buď pozitivní, nebo v karanténě. Musíme to ovšem zvládnout vlastními silami. Nemůžeme přece otevřít školku, když nemá kdo uvařit,“ poznamenává ředitelka 1. mateřské školy Karlovy Vary Zdeňka Tichá s tím, že většina rodičů se zařízeními spolupracuje a včas hlásí možné indikace. „Jsou ale bohužel stále tací, kteří neřeknou, že dítěti není dobře. Třeba ale s rodiči ze školky v Komenského ulici jsme maximálně spokojeni,“ dodává ředitelka. Školka stále dělá ranní filtry a děti, které vykazují nemocnost, do zařízení zkrátka nepustí.

Zatímco v této skupině školek covid řádí ve velkém, na druhém břehu, v 2. mateřské škole, je celkem klid. „Zaťukávám to, ale my máme jen jednu třídu zavřenou. To ve druhé skupině je to masakr,“ přiznává druhá ředitelka karlovarských mateřinek Zdeňka Bečvářová.

SITUACE JE PSYCHICKY NÁROČNÁ

Pro rodiče je přetrvávající situace čím dál více psychicky náročnější. Už podruhé řeší například Veronika L. nákazu koronavirem v mateřské škole u své dcery. „Poprvé byla celá rodina v karanténě a čekali jsme, zda a kdy se školka otevře. Rodiče jednoho z dětí si totiž nechali okamžitě udělat testy a byli pozitivní. Zvládli jsme to, ale stejnou situaci řešíme znovu po čtrnácti dnech,“ stěžuje si maminka. Podle ní by neměli rodiče posílat děti do školky, pokud mají podezření, že je dítě nemocné. „Jestli to takhle půjde dál, pak nevím. Vždyť by v tomto případě měli být zodpovědní právě rodiče, protože na jejich důslednost je odkázáno dalších, třeba i dvacet rodin. A my znovu nevíme, kdy se školka otevře a jak si zorganizovat zaměstnání. Prarodiče o hlídání požádat nemůžeme,“ stýská si maminka.

NĚKTEŘÍ RODIČE DĚTI DO ŠKOLEK RADĚJI NEPOSÍLAJÍ

Jsou ovšem i tací rodiče, kteří děti do školek za současné situace sami dobrovolně neposílají. „Mám home office a staršího syna doma na distanční výuce. Dceru, která chodí teprve do školky, mám celou dobu doma. Chráním totiž svou maminku, které bude 80 let a čeká na očkování. Když slyším od známých, jaké to ve školkách je, mám svědomí čisté. A jaké to je, být se dvěma dětmi doma? Hotový očistec. Přeji si, aby tato situace už skončila,“ svěřuje se další maminka Lenka Z.

HYGIENICI DĚLAJÍ, CO MOHOU

Podle ředitelky KHS dělají hygienici, co můžou. „V call centrech, kde pracovníci trasují, sedí denně pětadvacet lidí. Další dvě call centra jsme zřídili v krajské knihovně. Více už nezvládneme, protože tito zaměstnanci se musejí také nějak proškolit. Denně trasujeme 700 až 800 kontaktů. Může se proto stát, že nestihneme včas lidem zavolat, pak jim do 48 hodin přijde SMS,“ připouští Lenka Petráková. Co se týče situace ve školkách, hodně podle ní dělá skutečnost, že malé děti nemusejí nosit povinně roušky, stejně tak jako jejich učitelky.