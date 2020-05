„Na dvou klíčových místech budou osazeny bezdotykové dávkovače s dezinfekcí rukou. Všechny prostory budou podléhat častějšímu úklidu povrchů,“ informoval kastelán kynžvartského zámku Ondřej Cink. Zámek měl ale na celý rozsáhlý areál pouze jednu uklízečku, která by objem současné práce při nejlepší vůli nemohla zvládnout. Proto musel posílit o dalšího pracovníka. Zajistit je třebai přepážku, která oddělí pokladní od návštěvníků. „Současně se uvažuje o pouze bezhotovostním styku, nebude tedy možné hradit vstupné a suvenýry hotovostí,“ řekl kastelán. I počet osob ve skupině musí na zámku snížit. „Z pětadvaceti osob bude nově jen skupinka patnácti návštěvníků a lidé budou muset dodržovat rozestupy a pokyny průvodce,“ přiblížil Ondřej Cink.

Na návštěvníky se v Kynžvartu ale moc těší. Během kulminace koronavirové krize získal zámek prestižní ocenění a stal se zámkem s označením Evropské dědictví. „Máme z toho opravdovou radost a přiznám se, že se chceme chlubit, respektive ukázat návštěvníkům, proč jsme v Evropě uspěli,“ uvedl kastelán. Návštěvníci tedy o akce nepřijdou, i když koronavirus to dost změnil. Hned 25. května budou v Kynžvartu zahajovat výstavou KOMMA 2019, výběrem ukázek přední české komiksové tvorby. O víkendu 6. a 7. června bude zámek součástí celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad. „Během víkendu budou nabízeny prohlídky parku s průvodcem. Je sice přístupný celoročně a bez vstupného, ale během akce průvodce řekne mnoho z doby vzniku parku, nebo o jeho proměnách,“ uvedl Cink. Zámek by také rád udržel i tradici Zámeckých slavností. Měly by se konat 13. června.