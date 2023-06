Čtení rozvíjí intelekt dětí, kraj proto podpoří projekt S knížkou do života

Čtení dětem, a to už i miminkům, rozvíjí jejich pozdější schopnost učit se, podporuje kreativitu, zvídavost, představivost a celkově má velký vliv na jejich intelekt. Alespoň to tvrdí některé výzkumy. A právě proto se vedení Karlovarského kraje rozhodlo podpořit projekt S knížkou do života, do něhož se zapojí regionální knihovny. Na prvním červnovém zasedání rady mu odsouhlasilo příspěvek ve výši 92,5 tisíce korun.

Městská knihovna Cheb. | Foto: Deník/Jan Buriánek