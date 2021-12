Kromě vanilkových rohlíčků, lineckých kytiček, pracen, vaflových ořechových koleček a dalších dobrot sleduje vedoucí učitelka odborného výcviku Lenka Lochnerová s kolegyněmi i módní trendy. I ty však vycházejí ze starých osvědčených receptů našich babiček. Na dračku jde i listové těsto, na kterém makali 2. prosince budoucí cukráři - chlapi. Své výrobky poté nabízejí v dárkovém balení v jídelnách pro veřejnost, kde škola vaří. Vyzvednout si je lidé chodí i přímo na praxi, kde vznikají.

Už po příchodu do budovy, kde se dobroty vyrábějí, se chodbou line nádherná vůně. "Kromě klasického vánočního cukroví pečeme i perníčky, vyrábíme kokosky, sněhové pusinky nebo vyrábíme těsta. Lidé si z nich poté pečou sami. Kromě toho také sledujeme na internetu či v televizi mistry cukráře. Velkým trendem je nyní zdobení perníčků. Vracejí se ke starým známým druhům cukroví, ale obnoví třeba zdobení nebo je slepí úplně novým krémem, než jsme zvyklí. Se žáky to probíráme a v rámci praxe se jim snažíme nové trendy ukázat," říká Lochnerová. Jména známých cukrářů jako Fabešová, Maršálek, Slavíková a jejich výrobky jsou jim inspirací.

Někomu chutnají klasické pracny obalené v cukru, jiný si je podle učitelek zkouší namočit do čokolády a posypat oříšky. Dlouho už také letí například posypat dobroty sušenými květy a tak dále. Inspiraci se meze nekladou. Škola dokonce chystá pro veřejnost kurzy pečení a zdobení.

Mezi slečnami nechybí ani kluci. Někteří jedinci mezi nimi jsou velmi šikovní a dokonce i kreativnější. Další zase v oboru cukrářské práce pomáhají s výrobou těsta. To listové jde nyní hodně na odbyt. "Těsto od nás je mnohem lepší než to běžně kupované," tvrdí jedna z pěti pedagožek, která na kluky vyrábějící linecké těsto dohlíží. "Tady to vyválejí víc, tohle je pěkně poskládané, tady to zkus ještě jednou," zní rady zkušené cukrářky, která dodává, že to je pěkná práce, ale také dřina. Čtveřice kluků jsou žáci druhého ročníku a těsto vyrábějí celý týden, jde na dračku. I tento proces není pro laika v kuchyni jednoduchý. Těsto se musí vyválet a několikrát nechat odpočinout. Dřevěný váleček v jejich rukou se nezastaví. Na výběr je klasické těsto i tmavé, perníkové.

Žákyni druhého ročníku je i Martina Dunková, která se věnovala výrobě třeného lineckého cukroví. Zrovna třené linecké cukroví je podle cukrářek pracnější. "Jde o delší postup. Náročnější je výroba i tvarování," konstatuje Lochnerová. A přesto, že se na své školní praxi napeče Martina až až, říká, že doma peče též. "Samozřejmě že peču cukroví i doma. Baví mě to a na Vánoce prostě nesmí na stole chybět," říká Martina.