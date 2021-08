Rozpracovanou cyklostezku Cheb - Waldsassen čeká poslední fáze, aby se mohla spojit v celek a navázat tak na sousedské německé město Waldsassen. Jedná se o úsek dlouhý jeden a půl kilometr, nyní je třeba dořešit přeložku silnice pro větší bezpečnost jak chodců, tak i cyklistů.

Jedná se totiž o komunikaci, se kterou se stezka pro cyklisty křížila, a to bylo nebezpečné. Cyklisté museli vždy před silnicí zastavit, rozhlédnout se, zda nejede auto, a teprve pak mohli pokračovat. Teď se pro větší bezpečnost musí udělat nová cyklostezka. „Za stávajícího stavu by se ta nová cyklostezka se starou silnicí křížila tak, že by to policie nepovolila. Pokud má být nová cyklostezka, tak ta silnice musí být jinde a musí se s ní křížit mimoúrovňově. Jedná se o úplně novou silnici, která se teď buduje. Už jsou tam hrubé zemní práce a s tím spojené i odvodnění. Už se tedy dělá přeložka i na tunelu, a to jsme skoro na patnácti milionech ceny. Práce by měly být hotové na podzim,“ říká starosta Chebu Antonín Jalovec.