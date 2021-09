Plavkyně La Manche úspěšně přeplavala už před 10 lety. V roce 2018 se pak stala 1. Čechem a 10. člověkem na světě, který dokončil výzvu Oceans Seven, sedm obtížných dálkových přeplaveb po celém světě. Je také zatím jedinou českou držitelkou takzvané Trojkoruny dálkového plavání.

Bernardová rovněž řekla, že během tréninku nemohla nad dlouhými vzdálenostmi, které ji čekají, raději moc často přemýšlet. „Byla to až strašidelná představa,“ smála se.

Když Bernardová dorazila do Chebu, byla dojatá. „Dojalo mne to více, než jsem si vůbec myslela. Byla jsem spokojená a cítila naplnění. Dávalo mi smysl, že jsem jednu část triatlonu zakončila právě zde,“ popsala.

Závod si užívám a vnitřně mi dává ohromnou radost, říká chebská rodačka a triatlonistka Abhejali Bernardová (44) ze Zlína, která letos 13. září podruhé přeplavala kanál La Manche a poté se z Francie na kole vydala do Chebu. V západočeském městě bicykl odložila a po vlastních nohách se vydala do 180 kilometrů vzdálené Prahy. Celkem sportovkyně urazí neuvěřitelných 1100 kilometrů.

Abhejali se z Anglie vydala až do Prahy. | Foto: Foto: Archiv A. Bernardové

Sportovkyně Abhejali Bernardová je první Češkou, která dokončila náročnou plaveckou výzvu Oceans Seven.

