Deník jako první informoval, že pan J. Ch. z Chebu se svou manželkou patřili ještě v loňském roce k více než jednomu milionu klientů Bohemia Energy, která nečekaně ukončila činnost vloni v říjnu a uvrhla tím statisíce lidí do finanční pasti, když ze dne na den museli přejít k jinému dodavateli elektřiny a plynu a zálohy jim tak téměř přes noc vzrostly i o stovky procent. J. Ch. se ovšem nedal a záležitost se rozhodl právně řešit. A uspěl. Společně ještě s jedním bývalým zákazníkem Bohemia Energy jsou tak prvními, kteří vyhráli soud nad zkrachovalou energetickou společností a domohli se vyplacení rozdílové částky v zálohách. Jedná se tak o precedent ve sporu s tímto dodavatelem energií. Jak upozorňuje obyvatel Chebu, pro uznání nároků stačilo přitom jen velmi málo, a to podklady, výpisy a smlouvy s Bohemia Energy. "U Bohemia Energy jsme za plyn a elektřinu platiti dohromady tři tisíce korun. Poté, co jsme skončili u dodavatele poslední instance (DPI), jsme museli platit deset tisíc korun za plyn a dalších deset tisíc za elektřinu," vyprávěl klient Bohemia Energy.

Klienti z Chebu vyhráli jako první soud s Bohemia Energy. Nedejte se, radí

Tato firma není přitom jedinou, která vloni na podzim nechala své klienty na holičkách a nečekaně s nimi ukončila smlouvu. Další je například i společnost Kolibřík, u níž měl smlouvu také Junák – český skaut. Právě jeho zastupuje společnost LitFin Services s.r.o. "Dočetli jsme se o příběhu klienta Bohemia Energy a velmi nás zajímá. V našem případě jde o dvě věci. Za prvé žádáme o vyplacení smluvní pokuty, a pak i my stejně jako v případě klienta z Chebu chceme vyplacení rozdílu v zálohách. Zastupujeme sedm tisíc odběrných míst, které sjednal s Kolibříkem Český skaut, všechny smlouvu jsou tedy stejné. V kauze se chceme domáhat i časové uplatnitelnosti, protože naši klienti měli ceny zafixované do konce letošního roku. I oni nakonec museli podepsat nevýhodné smlouvy s dodavatelem poslední instance a platili několikanásobně více, než jim garantoval Kolibřík," poznamenal Bútora.

Zatímco v případu Bohemia Energy rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 1, případ Kolibřík bude řešit soud v Děčíně, a to už v lednu.

Klient z Chebu pan J. Ch. radí všem podobně poškozeným klientům zkrachovalých energetických společností, aby se nedali a bránili se. "Takové společnosti s takovými zisky a tímto chováním si přece nemohou dovolit hrabat na nevinných zákaznících," dodává.

