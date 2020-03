Na další model se chystají v Parku Boheminium v Mariánských Lázních. Tentokrát půjde o Jurkovičovu rozhlednu. O tom, jaká miniatura přibude do velké rodiny v mariánskolázeňském parku, rozhodla veřejnost.

Jurkovičova rozhledna. | Foto: archiv

„Prostřednictvím sociální sítě jsme požádali naše příznivce o to, aby navrhli model, který by neměl chybět v našem parku,“ informoval jednatel Parku Boheminium Tomáš Slifka. Nemělo se ale jednat o příliš známou památku. Anketa zněla jasně. Stavba by měla být menší a něčím zajímavá. „Odezva byla úžasná a dostali jsme přes padesát různých námětů. Nad všemi jsme uvažovali a jistě se k mnohým ještě vrátíme,“ řekl Tomáš Slifka.