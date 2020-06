Dárci krve i plazmy ze Sokolovska dostali nové, moderní transfuzní centrum, které je přímo v sokolovské nemocnici. Na vzhledu odběrového centra pracovali jeho zaměstnanci i designové studio, aby se v něm dárci cítili dobře.

Transfuzní stanice v nevyužitých prostorách pavilonu C bude sloužit nejen pro odběry krve, ale i krevní plazmy a také jako registr dárců kostní dřeně.

Do revitalizace a vybavení místností provozovatel nemocnice, společnost Penta Hospitals CZ, investuje řádově miliony korun. V pavilonu C už má současné transfuzní oddělení své laboratoře a kanceláře. Samotné odběrové místo se dříve nacházelo mimo areál nemocnice.

„Nové prostory bude tvořit velký odběrový sál s příslušenstvím, vyšetřovna lékaře, recepce, čekárna a jídelna. Oddělení je pohromadě, a ještě se zlepší vzájemná koordinace celého kolektivu zdravotnického personálu,“ říká primářka transfuzního oddělení Nemocnice Sokolov Zuzana Fialová, která se dočkala nových prostor téměř po třiceti letech.

Nové centrum má několikanásobně vyšší počet odběrových křesel. Rozšíří se také provozní doba centra a objednat se bude možné přes web. I když se stanice nachází v areálu nemocnice, záměrem provozovatele je, aby se lidé v dárcovském centru cítili více jako doma než u lékaře. Interiér navrhlo designové studio. V centru jsou příjemné barvy a motivy nebo Wi-Fi připojení zdarma.

„Velmi si vážíme dobrovolného dárcovství a našim dárcům chceme návštěvu co nejvíce zpříjemnit. Chceme jim dát najevo, že nám na nich záleží, a zároveň podpořit dárcovství jako takové. To by mělo být běžnou součástí života zdravých lidí,“ dodává ředitel sokolovské nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

„Vybudování nového centra je vedle výstavby nových centrálních operačních sálů nejdůležitější investiční akcí v Sokolově za poslední roky. Díky zaměření na odběr krevní plazmy navíc přispějeme ke zvýšení zdrojů této nenahraditelné látky v českém zdravotnictví,“ zdůrazňuje jednatelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

„Je to tady teď jako v Jiříkově vidění,“ zhodnotil nové prostory jeden z dárců krve, Miroslav Goss ze Svatavy, který se může pochlubit neuvěřitelnými 131 odběry.