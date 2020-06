Datla černého je v těchto dnech možné vidět na zahradách Karlovarského kraje. Do zahrad zalétají nejčastěji za potravou na ovocných stromech.

Foto: Deník / Jan Buriánek

„Datel přiletěl k nám na zahradu poprvé za mnoho let, co ji máme,“ sdělil Jaroslav Novotný z Chebu. „Byla to krásná podívaná, jak si šplhal hezky po jedné z jabloní a několikrát zaťukal do stromu, aby si vyzobl nějakého červíka. Pak přeletěl i na třešeň a i tam lezl po stromě. Nikdy předtím jsme si ho nevšimli,“ poznamenal zahrádkář.