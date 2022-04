„Když jsem začínal, účastnilo se 12 gymnázií, ale postupně zájem narůstal. Letošní třicátý ročník je rekordní. Zprvu se přihlásilo 351 gymnázií, pak ale některá gymnázia například ze zdravotních důvodů odpadla. Zatím to vypadá, že by se mělo účastnit kolem 330 gymnázií z obou zemí,“ sděluje.

Téma je neplánovaně paralelní k aktuální situaci na Ukrajině. „Shodou okolností tedy soutěžíme na téma druhá světová válka na evropském bojišti. Historie se zkrátka opakuje a tady vidíme některé momenty, které jsou známé už ze sklonku 30. let, takže určitá paralela tam je, ale nikdo to nečekal. Jsem smutný, že lidstvo stále opakuje ty stejné chyby. I při vyučovacích hodinách jsem se o válečném konfliktu nejednou zmínil. Sice tomu nemohu věnovat celé hodiny, ale cítím potřebu o tom se studenty mluvit. Všichni věříme, že situace zklidní,“ pokračuje s tím, že bylo nejprve potřeba soutěž jednotlivým školám nabízet. „Nabídl jsem to všem českým i slovenským gymnáziím najednou. Dohromady jich je 550 a většina gymnázií se krajského kola zúčastnila. Přípravy sice nejsou jednoduché, ale za těch třicet let se tato dějepisná soutěž nese až v rodinném duchu a většina z nás už se známe a víme, co od sebe můžeme očekávat. Díky jedinečnosti je soutěž tak oblíbená, a proto je účast tak bohatá.“ pochvaluje si Stulák.

Velkou zodpovědnost má při dějepisné soutěži i student Filip Pouzar, který je spoluorganizátor akce a pravá ruka zakladatele Miroslava Stuláka. „Měl jsem na starosti zpracovávání různých tabulek a částečně komunikuji se soutěžícími a krajskými koordinátory. Takto se na samotnou soutěž připravujeme několik měsíců. Prakticky nemám žádný volný čas. Buď se věnuji studiu nebo soutěži, ale baví mě to. Jsem rád, že po celou dobu příprav nedocházelo k větším organizačním problémům, vždy šlo jen o drobnosti,“ usmívá se Filip Pouzar ze třídy II. E, který na chebské gymnázium dojíždí ze Skalné.

Zakladatel dějepisné soutěže Miroslav Stulák neskrývá hrdost na průběh dějepisné soutěže, která se odehrává jak na českém, tak i slovenském poli. „Myslím si, že se nám podařilo vybudovat akci, která nemá v České ani Slovenské republice obdoby a konkurenci. Má obrovský dosah. Cítím velkou podporu v obou zemích, a to od předních firem, olympijské vítěze nebo přední lékaře až po politické osobnosti. Na to jsem pyšný. Máme velmi šikovné studenty, kteří se mnou spolupracují a vše se učí. Je to velký přínos a vklad do života i pro ně. V běžné praxi se jim tyto schopnosti určitě neztratí, protože si trénují komunikaci a týmovou práci, ale také se učí i organizovanosti, což je v běžném životě velmi důležité,“ uzavírá.

Oficiální výsledky budou soutěžící znát v úterý 12. dubna. 75 nejlepších gymnázií se ve svých znalostech utká v celostátním kole v Chebu už na konci listopadu, což je podle Miroslava Stuláka již zavedená tradice.