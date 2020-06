„Zástupci radnice a domu kultury to ale nevzdali a nakonec mohou veřejnosti oznámit, že se Den horníků5. září uskuteční. Sice bez tradičního hornického průvodu, ale jinak s opravdu pestrým programem doplněným o populární Barevný běh,“ potvrdil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Podle místostarosty Sokolova Jana Picky nebylo opravdu lehké dospět k rozhodnutí, zda Den horníků letos uspořádat, nebo akci zrušit. A tak se stanoviska měnila hned několikrát. „Nejdříve se zdálo, že o Dni horníků vůbec nemůžeme uvažovat. Jenže situace související s koronavirem se stále vyvíjela a my jsme se snažili na tento stav reagovat a do poslední chvíle si nechat takříkajíc otevřená zadní vrátka. A teď už tedy vzhledem k vývoji padlo definitivní rozhodnutí, že do toho jdeme. Snažíme se tak vyhovět i přání mnoha obyvatel Sokolova, kteří po zachování Dne horníků volali,“ uvedl místostarosta.

Letos se v rámci hornické slavnosti uskuteční i oblíbený Barevný běh. Stovky běžců napříč všemi věkovými kategoriemi v záplavě práškových barev tak mohou rozsvítit město. Pořadatelé brzy zveřejní kompletní program a detailní informace k registraci do závodu.

„Na náměstí Budovatelů se bude konat celodenní program, kde se vystřídají hudebníci i tanečníci všech žánrů,“ říká Meluzín.

Zahrají například muzikanti ze ZUŠ Sokolov, Big Bandu Sokolov či se předvedou taneční kroužky při MDK Sokolov. Po poledni to bude rock-folková pohodičkas kapelou Birchtown anebo Laura a její Tygři. Chybět nebude kapela The Backwords. V rámci jejich World Beatles Show lidé uslyší hity legendárních Beatles. Hudební večer okoření legendární kapela Turbo a po ní nastoupí Jelen, který svými hity boří žebříčky hudebních rádií.

„Rušno bude také v zámeckém parku, který ožije historickou hudbou, kejklíři, tanečnicemi a šermem. Představí se Středověká hudba Musica Vagantium a chybět nebude ani rytířské ležení. Milovníci historie, šermu či pohádkové atmosféry by okolí sokolovského zámku rozhodně tento den neměli minout,“ dodává mluvčí.

Ředitel MDK Ladislav Sedláček upozornil, že letos to bude náročnější, protože kvůli diskuzím, zda pořádat, či nikoliv, je méně času na přípravy. „Ale zvládneme to,“ zdůraznil.