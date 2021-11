Vánoční strom v Chebu vyvolal mnoho vášní. Ze strany veřejnosti došlo většinou k velkému nepochopení. Při transportu došlo k opadání jehličí a nějakých větví. Nyní už ale stojí na náměstí a i přes veškeré rány osudu je ozdobený a večer svítí.

Vánoční strom v Chebu. | Foto: Lubo Mír

Deník se vydal do ulic a zeptal se lidí, co si o příběhu stromu myslí a zda se jim nazdobený líbí. „Upřímně, než tento stromek mě víc rozčiluje to ruské kolo. Já neřeším, jestli je stromeček takový či makový. Podle mě je už nepodstatné řešit, jestli byl transportem poškozený nebo co se stalo,“ říká Michal Matos z Chebu.