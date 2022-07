První zastávka byla ve Františkolázeňském Aquaforu. Tento lázeňský vodní komplex je největším a nejkrásnějším akvaparkem českých lázeňských měst. Je ideální pro doplnění léčebných a relaxačních procedur, má otevřeno denně od 9 – 21 hodin. Ceny například za pivo a Kofolu se navyšovaly i tady. „Ceny jsme navýšily u některých produktů v průměru o pětikorunu. Klobásu máme za 70 korun, párek v rohlíku si návštěvníci koupí za 35 korun. U těchto dvou pochutin zůstaly zrovna ceny stejné oproti minulému roku. Dokonce jsme trochu obměnili sortiment. Půllitrovou Plzeň ale čepujeme za padesát korun, do trojky za 35 korun. Pokud si lidé přijdou pro půllitrovou Kofolu, tak si zaplatí 40 korun a za 25 korun je trojka. Ta samá cena platí i o malinovce,“ sděluje za Aquaforum Františkovy Lázně Lada Ž.

Plavci z Plzeňska chtějí překonat světový rekord

Ve Františkolázeňském aquaforu je buď dvouhodinové nebo čtyřhodinové vstupné. „Pokud návštěvníci přetáhnout čas, tak si vstupné doplácí. Samozřejmě počítáme s nějakou rezervou. Uvědomujeme si, že například rodiny s dětmi to nemají se svými ratolestmi jednoduché, co se odchodu a převlékání týče,“ usmívá se recepční Aquafora Františkovy Lázně Bohuslava Holečková.

Do aquáče ráda jezdí i rodina Duškova z Chebu. „Je to naše oblíbené místo. Pro nás je návštěva aquafora jistota klidu. Děti už máme větší, tak ty si vystačí sami. Milují především tobogán, kde vydrží i celé dvě hodiny a když odcházíme, máme co dělat, abychom je odtamtud dostaly. My se v klidu sluníme nebo sedíme v místním občerstvení,“ popisuje Jakub Dušek, otec tří dětí.

Aquaforum Františkovy Lázně nabízí široké spektrum možností zábavy a trávení volného času. Vodní svět s 1570 m² vodní plochy nabízí 3 vnitřní a 2 vnější bazény, 2 vířivky, saunu, vodní jeskyni, tobogán a jiné atrakce. Ve venkovní části naleznete relaxační bazén s teplou vodou včetně skluzavek. V prostorách Aquafora je k dispozici snack-bar s nabídkou nápojů a občerstvení, v letních měsících je v provozu venkovní bistro. Potřebné doplňky lze nakoupit v Aquashopu.

Veškeré informace o cenách a provozu na www.aquaforum-frantiskovylazne.cz.

Jídlo na dovolené? Pozor na balkánské sýry, volská oka i citron, radí odbornice

V Aši se otevřel místní venkovní bazén od června. Soboty a neděle budou prodloužené, tedy od desíti do osmnácti hodin. Za příznivého počasí je otevírací doba od úterý do pátku od třinácti do jedna dvaceti hodin. Krytý plavecký bazén tvoří dva bazény, které slouží k rekreačnímu i závodnímu sportování. Malý bazén slouží pro nejmenší a začínající plavce.

Do ašského bazénu je potřeba si udělat vlastní svačinu, protože příslušné občerstvení na místě není. Návštěvníci tedy mohou ušetřit, když si do svačinového boxu udělají například tousty, nebo řízky pro celou rodinu sami, nebo si mohou po plaveckém výkonu najít nějakou místní restauraci.

Několikrát do týdne navštěvuje bazén v Aši i Miloš Kourek. „Do Aše si jezdím zaplavat, protože mi místní prostory vyhovují a kondiční plavání je tu ideální. Je dobré něco dělat pro své tělo. Plavání je příjemnou formou, kdy si odpočinu i psychicky. To, že na místě není občerstvení mi vůbec nevadí, protože rád vařím, a vždy se po plavání něčím dobrým odměním,“ říká plavec Miloš.

Ceny za plavecký bazén v Aši jsou stejné, oproti minulému roku se neměnily. Pokud chtějí návštěvníci do krytého bazénu se saunou, tak pro dospělé je hodinový vstup za 70 korun, děti ho mají za padesát s tím, že za půl hodiny platí obě skupiny polovinu plné ceny. Pokud mají plavci zájem o vstup do venkovních bazénů, tak důchodci s průkazem seniora nad 65 let a děti do 3 let mají vstup zdarma. Dospělí, děti a studenti od tří do patnácti let zaplatí za 2 hodiny 60 korun.

Stačilo pár okamžiků. Úspory mi z účtu mizely před očima, popisuje podvedený muž

Ašský bazén má postupně se svažující dno s největší hloubkou vody 105 cm široký 5 metrů a dlouhý 12 metrů. Velký plavecký bazén má na délku 25 metrů a na šířku 12 metrů a je rozdělen do 6 plaveckých drah. Pro relaxaci je k dispozici teplá parní lázeň pro pány a dámy zvlášť. Pro ochlazení je k dispozici bazének se studenou vodou. Venkovní část je otevřena v letních měsících a tvoří ji brouzdaliště kruhového tvaru, divoká řeka a prostory pro opalování. Velká zatravněná plocha umožňuje provozování různých aktivit.

Informace o ašském bazénu jsou zde: www.lesy-as.cz.

Ceny zůstávají stejné i v Plaveckém bazénu Cheb, za to se ale chystají některé vnitřní úpravy. S občerstvením je na tom chebský bazén stejně jako v Aši. Žádný stánek s jídlem a nápoji tady návštěvníci nenajdou. „Ceny se oproti minulému roku zatím nemění a zůstávají na částkách, na které byli návštěvníci zvyklí. Nějaké drobné občerstvení sice v areálu máme, ale je to jen v přiložených automatech, kde jsou ceny v průměru o dvě koruny vyšší. Co je důležité zmínit jsou opravy, kterými bazén bude probíhat během léta. Například budeme brousit a natírat vanu. Zaměříme se na šatní skříňky, nové potrubí, atd., protože se snažíme, aby se u nás návštěvníci cítili stále líp, takže se o bazén samozřejmě staráme,“ sděluje zástupce vedoucího Plaveckého bazénu Cheb Jiří Kába.

Ceník Plaveckého bazénu Cheb:

90 minut mají děti do 3 let vstup zdarma, děti do 15 let u vstupu dají 40 korun, dospělí dají z peněženky 70 korun. Po čtyřiceti korunách dají dospělí, držitelé ZTP, senioři od 65 let nebo držitelé Senior pasu, studenti, nebo doprovod ZTP. Za další započatou hodinu si všechny skupiny kromě skupin dospělých připlatí dalších 30 korun. Dospělí o 10 korun více.

Na perfektní koupání a léto na baru láká i Koupaliště Dřenice v Chebu. Nabízí čistou vodu a výhodné ceny. „Musím říct, že voda je absolutně perfektní a čisťounká, vodní atrakce jsou připravené. K dispozici budou lodičky a šlapadla. Ceny atrakcí se tady nemění. Půjčujeme o víkendu od 11 do 17 hodin, tak to máme zařízené, abychom v případě jakéhokoliv problému naše plavce stihli v pořádku najít a na člunu přivézt,“ uvádí předseda SK Juventus Cheb Zbyněk Zeithammer, který má areál na starosti.

Lidé se budou moci občerstvit v kuchyni od 9 do 20 hodin, drinky se budou točit do 21 hodin. „Na pláži budeme mít přidaný bar, kde bude převážně pivo, limo, káva, a to proto, že očekáváme velký nával lidí. To znamená, že bary budou dva, jeden nahoře a druhý dole na pláži,“ pokračuje s tím, že i tady bylo nutné vzhledem k inflaci přizpůsobit i na ceny za občerstvení na barech. „Samozřejmě jsme zdražily základní potraviny, které šly nahoru, a to hlavně pivo, hranolky, krokety, a to v průměru o pět korun. Vstupné se zdražilo o dvacet korun na osobu a den, u dětí to je o deset korun za den. Myslím si, že jsou to stále únosné ceny, nárůst je u nás opravdu malý, a není markantní,“ říká.

Po D11 až do Polska? Dálnice by mohla být hotová v roce 2027, uvedli silničáři

Na koupaliště se těší i rodina Novotná z Chebu. „Milujeme teplo a chvíle strávené u vody. Je to pro nás po celém týdnu skvělý relax. Na své si přijdou jak naše děti, které se z vody prakticky nehnou, tak i my s manželem užíváme pohodu u koupáku. To, že se ceny malinko zvedly, tak s tím holt počítáme ve všech podnicích i běžných obchodech. Je to zkrátka daň dnešní doby,“ pokyvuje Lenka Novotná.

Návštěvníci by si neměli zapomenout vybrat hotovost, protože kartou si nezaplatí. „Jsme sezónní podnik, a na sezónu se nám nevyplatí řešit platební terminály, které jsou možné na roční nájmy, ale máme to tak zajeté a problém to nikomu nečiní,“ usmívá se Zeithammer.

Zaparkovat mohou lidé zdarma na velkém parkovišti před areálem. Vstupné je podle návštěvníků příznivé. „Dospělí zaplatí za celý den 80 korun, děti 40 korun, rodinné vstupné 2+1 činí 120 korun a 2+2 140 korun. "K dispozici je i půjčovna. Za lodičku a šlapadlo zaplatí návštěvníci 80 korun za hodinu, paddleboard stojí 120 korun za hodinu, “ dodává Zeithammer.