Karin šla ve středu ráno 21. srpna roku 1968 na svou letní brigádu v zahradnictví nedaleko Hlávkovy školy v Aši, když spatřila cizí vojenské vozy. „Byl to děs a hrůza, v zahradnictví všichni plakali a poslali nás domů. Starší bratr byl tehdy na vojně, a to, co vyprávěl, nebyla žádná legrace," uvedla Karin z Aše, které tehdy bylo 15 let.

Invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 zasáhla celé Československo a ani Chebsko nebylo výjimkou. Tento den zůstává v paměti místních obyvatel jako okamžik, kdy do jejich měst a vesnic vtrhly cizí armády, aby potlačily reformní proces známý jako Pražské jaro. Vpád cizích vojsk přinesl nejen šok, ale také strach a nejistotu, které se vryly do vzpomínek mnoha pamětníků.

Mária, která tehdy žila se svou rodinou poblíž cesty vedoucí z Vojtanova, popsala, jak jejich dům otřásaly dunící tanky: „Bydleli jsme u cesty z Vojtanova, kudy přijížděly tanky, duněl celý dům, svítily světlomety. Synovi bylo půl roku, manžel byl na letišti v Žatci, kde odmítli dát ruským vojskům vodu. Já byla strachy bez sebe, že se mi nevrátí.“ Paní Mária žila tři týdny v nejistotě, než se dozvěděla, že je její manžel v pořádku.

Zážitky z tohoto dne se vryly i do paměti tehdejších dětí. Janovi z Aše bylo tehdy šest let a vzpomínal, jak pozoroval tanky projíždějící ulicí: „Koukal jsem na tanky, které jely po Nemocniční do Horních Pasek. Kamarádovo rodině to dunělo přímo pod okny. My jsme tehdy se sestrou byli s prarodiči doma a odpoledne o tom vyprávěli rodiče. Největší šok z toho měla asi babička, která prožila dvě války," napsal na sociálních sítích k příspěvku, který osudové ráno připomínal.

Vpád vojsk na Ašsko byl součástí širšího obsazení Československa, které mělo za cíl zastavit demokratizační snahy tehdejšího vedení země. Místní obyvatelé byli svědky rychlého obsazování města a strategických bodů, což vedlo k tomu, že se mnoho z nich uchýlilo k poslechu zahraničního rozhlasu ve snaze zjistit, co se v zemi děje.

