„My jsme se balíčky rozhodli darovat v předstihu, protože epidemická situace v České republice se rapidně zhoršuje a chtěli jsme dětem udělat radost. Proto jsme se rozhodli i ve spolupráci s Penny Marketem, který nám daroval ovoce, dětské oddělení v Chebu a v Karlových Varech podělit už dnes. Přáli jsme si, aby děti dostaly vitamíny. Nechtěli jsme riskovat, že by došlo k dalším restrikcím, tak proto rozdáváme právě v tuto dobu,“ říká předseda organizace Komunitní centrum Chebsko Honza Hamar.

„V balíčcích jsou mandarinky, jablka, banány, pomeranče, dále tam mají i nějakou sladkost. Aby se děti v nemocnici nenudily, tak jim výtvarník Mirek Vostrý věnoval pexeso, které sám vytvořil. Jeho kresbu můžeme ale vidět i na adventních kalendářích, které jsme malým pacientům také věnovali. Dnes máme dvě zastávky. Nyní jsme na dětském oddělení v Chebu a poté nás ještě čeká dětské oddělení v Karlových Varech,“ sděluje.

Celou akci kvituje i vrchní sestra oddělení. „Jsem moc ráda, že se i k nám na dětské oddělení dostanou nějaké dárečky pro děti. Celkově vnímám hodně pozitivně to, že je o našem oddělení větší povědomí. Těším se z toho za naše pacienty, protože pokud mají radost oni, tak my jsme také šťastní,“ pokračuje vrchní sestra dětského oddělení v Chebu Věra Špinarová.

„Aktuálně se nám situace trochu uklidnila, ale měli jsme hodně náročné období. Měli jsme mnoho příjmů, kdy hodně malých dětiček bylo nemocných, a to pociťovaly hlavně naše sloužící sestry. Péče o miminka a batolata je odlišná a časově náročnější. Opravdu to bylo náročné období, proto jsem ráda, že je to teď klidnější, a že si i v této nelehké době na nás někdo takto mile vzpomene,“ dodává.