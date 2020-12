Rada města Aše vzala na vědomí informaci o školním roce 2020/21 na školách a zařízeních zřizovaných městem Aš.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Jedná se zde o souhrnná čísla, týkající se počtu žáků či klientů těchto zařízení a kvalifikovanosti výuky. „V mateřských školách je zapsáno 389 dětí, z toho 83 nových dětí, do tří základních škol dochází 1227 žáků, do základní a střední školy dochází 57 žáků, do základní umělecké školy 502 dětí a domu dětí a mládeže Sluníčko 497,“ vyjmenoval mluvčí Aše Milan Vrbata. U dvou posledně jmenovaných organizací došlo k poklesu počtu dětí. Příčinou je podle zprávy zejména situace kolem nákazy koronaviru. Vládní omezení už od jara neumožňuje provoz zařízení v běžném režimu.