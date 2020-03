Děti policistů a hasičů, kteří jsou v plném nasazení kvůli koronaviru, chodí každé ráno do 5. základní školy v Chebu. Tráví tam volný čas až do odpoledne, kdy se jejich rodiče vrátí domů.Hrají si ve školní družině, kde mají dostatek hraček a různých dalších aktivit. Neučí se tam, protože úkoly si dělají doma. Vychovatelky si pro ně na každý den připravují program.

„Mě to tady velmi baví a moc se mi tu líbí. Můžeme si tu kreslit a malovat, hrát si s auty, s legem, skákat na míči. A chodíme i ven na školní zahradu,“ říká šestiletý Martin Nováček z Chebu. „Za dobu, co sem chodím, jsem si tu nakreslil například řepu a hodně jsem si zaskákal na gymnastickým míči. Venku s kamarády chodíme do prolézaček. A také si tam hraji s míčem,“ vypráví předškolák. Pochvaluje si i opodál sedící osmiletý Aleš Hroch, taktéž z Chebu.