Čertí krampusáci jsou stále oblíbenější i v Čechách. Pořádná maska přijde i na čtyřicet tisíc korun.

Loketský krampusák Roman Moravec. | Foto: Foto: Archiv Romana Moravce

Nejednoho z nás občas napadne, jaký člověk se skutečně skrývá pod maskou krampusáka, kteří jsou v Čechách stále populárnější. Jsou to lidé z masa a kostí. Důkazem toho je i Roman Moravec z Lokte, které této vášni podlehl před devíti lety a založil i skupinu Čerti Loket, která má nyní osm členů.

„Dříve jsem chodíval za klasického čerta na Mikuláše, používal jsem gumovou masku. Pak jsem se jel podívat do rakouského Schladmingu, kde se koná nejvyhlášenější pochod krampusáků v Evropě. Nadchlo mě to, a tak jsem si pak přes inzerát koupil masku krampusáka,“ řekl Roman Moravec, který se svěřil, že jako malý se nikdy čertů nebál. „Byl jsem normálně zlobivé dítě, ale už jako malý jsem tak nějak věděl, že pod maskou čerta je skutečný člověk,“ vysvětlil.

Pořídit si profesionální masku krampusáka není právě levná záležitost. Ty nejlevnější se podle něho dají pořídit za 14 tisíc korun, ty nejdražší, které jsou v podstatě už uměleckými díly řezbářů, pak i za 40 tisíc korun. „Ta současná, kterou mám, je už druhou v pořadí, je to ta dražší. Má hnědorezavé vlasy a je to klasická maska krampuse. Zdobí ji osmdesáticentimetrové rohy, které míří nahoru. Ta první měla také tak dlouhé rohy, ale ty byly zatočené dolů,“ pokračoval loketský krampusák s tím, že součástí jeho převleku je i typický řechtavý řetěz.

„Co mě na roli krampuse baví? Je to takový způsob odreagování, je to hodně velký zážitek. Na rozdíl od těch rakouských my ale nechceme hodně strašit děti. Byl jsem u toho, když ve Schladmingu zlámali jednomu přihlížejícímu muži prsty. Tam dokonce varují rodiče, že na tyto pochody nemají brát děti. Na našich akcích je to jiné, když vidíme, že se děti bojí, tak se stáhneme,“ poznamenal.

Čerti Loket jsou například každoročně součástí slavného pochodu krampusáků v Sokolově, který děti hojně navštěvují. „Schází se nás tu vždy tak kolem dvou set. Akci má na starosti kulturní dům, který dává na sokolovský pochod dohromady různé krampusácké skupiny,“ uvedl loketský krampusák. Letošní pochod v Sokolově se koná v neděli 10. prosince.

Roman Moravec se svou skupinou objíždí nejen tyto pochody po České republice a v Německu, ale je zván i na soukromé akce do hotelů, hypermarketů a na plesy. Karlovaráky pobaví 5. prosince, kdy se chystá se svými dalšími dvěma kolegy na Mikulášskou na karlovarské vánoční trhy.