OBRAZEM: Děti se do školy ve Staré Vodě těšily. Z testování ale měly obavy

Ticho jako v kostele bylo ve třídě Základní školy ve Staré Vodě. Ne, že by se děti do školy netěšily. Všechny se shodly, že jsou zpátky ve školních lavicích rády. V očích ale měli žáci obavy. Nevěděli, co je v souvislosti s testy čeká. Ani do malotřídky nenastoupily všechny děti. Tři z nich se budou nadále vzdělávat doma.

Do školních lavic zasedli i žáci ve Staré Vodě | Foto: Deník/Jana Bežáková

„Trochu se bojím," přiznala Štěpánka. Větší děti, které už například testy zažily, se tolik nebály. Chlácholivý hlas ředitele školy Martina Vlasáka, ale všem pomohl. Vysvětlil, proč testy dělají, jak budou postupovat, a hlavně všechno názorně předvedl. Například malý Robin přišel do školy i s maminkou. I on měl z testů strach. „Původně ani do školy nechtěl," řekla jeho maminka. Ona sama je ale ráda, že jsou děti zpátky v lavicích. „Jsem šťastná, že tady jsou. Učení doma bylo strašné." Přestože distanční výuku ve Staré Vodě doplňovali konzultačními hodinami jeden na jednoho, návrat do lavic vítá. Po absolvovaných testech už bylo všechno veselejší. „Lechtalo to," řekla Štěpánka. Robinovi se ale testování moc nezamlouvalo. Během patnácti minut bylo jasno. Nikdo z přítomných nebyl covid pozitivní. Výuka tak mohla začít. Starovodská malotřídka má jednodušší to, že se dětí netýká rotační výuka. V lavicích tak budou sedět snad už každý den až do konce školního roku. Co je ale malou komplikací, je skutečnost, že budou muset zatím oželet svůj vlastní výukový program Učíme se s písničkou. Ve škole je totiž stále zakázán tělocvik a také zpěv.