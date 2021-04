Do školek se kromě předškoláků vrátí od 26. dubna podle informací ministra školství Roberta Plagy také ostatní ročníky. Tato zásadní a pro mnohé rodiče velmi dobrá zpráva se ovšem týká jen vybraných regionů, kde se koronavirová pandemie vyvíjí velmi příznivě. Otevření školek se tak mají dočkat zatím jen obyvatelé Karlovarského a Královohradeckého kraje.

"Oficiálně zatím nic nevíme, nemůžeme brát zprávy z médií jako oficiální," komentuje aktuální informace ředitelka 2. Mateřské školy Karlovy Vary Zdeňka Bečvářová s tím, že zařízení samozřejmě musí počkat na oficiální rozhodnutí a pokyny ministerstva školství.

Už 12. dubna se do mateřinek vrátili předškoláci. Stejně jako děti školou povinné musejí absolvovat antigenní testy každé pondělí a každý čtvrtek. "Děje se tak za přítomnosti a asistence rodičů," doplňuje ředitelka Bečvářová. Stejně tak by se mělo postupovat i v případě ostatních ročníků mateřských škol. Školkové děti na rozdíl od školních nemusejí nosit roušky.

Pod 2. Mateřskou školu Karlovy Vary spadá 9 školek. Ve všech poslední testování dopadlo podle Bečvářové dobře, všechny děti i všichni zaměstnanci byli negativní.

Zpráva o tom, že se 26. dubna vrací i další děti do školek v Karlovarském kraji, velmi potěšila maminku Danielu z Karlových Varů. "Musím se přiznat, že jsem málem otevírala šampaňské. Děti samozřejmě miluji, ale už bylo zapotřebí, aby se zase vrátily do škol," poznamenává paní Daniela, matka dvou malých dětí.

Už od Vánoc má totiž doma obě děti. Starší syn chodí do 5. třídy a až tento týden se vrátil po rotaci do školy. Mladší dcerka mohla sice školku navštěvovat i nadále, protože mateřinky se uzavřely až od 1. března, přesto si i ji Daniela nechala doma. "Když jsem viděla, co se v Karlovarském kraji od začátku roku děje, jak přibývá nakažených a na mnoha místech se kvůli covidním zavírají celé školky a že nás v tom vláda nechala, z mateřinky jsem dceru raději stáhla. Vím, že jsem nebyla jediná, kdo se takto rozhodl. Naštěstí můžu pracovat z domova, takže z hlediska zaměstnání v tom nebyl až takový problém," vypráví matka dvou dětí.

Přiznává ovšem, že si psychicky mnohdy sáhla až na opravdové dno. Udržet desetiletého syna a pětiletou dceru na uzdě, zabavit je, hlídat je, aby si nevjížděli do vlasů a nehádali se třeba o tablet, řešit se synem výuku a přípravu na přijímací zkoušky, neustále odpovídat na různé otázky, vařit jim každý den teplé obědy a do toho pracovat na plný úvazek, ji stálo mnoho sil a také výčitek. "Časem bohužel rodič postupně rezignuje. Nějaké zásady - žádný tablet, jdou postupem stranou a aby byl klid, necháte děti raději hrát si s elektronikou. Pak bojujete sama se sebou, vyčítáte si, že se jim málo věnujete. Je to začarovaný kruh, a jsem ráda, že snad už konečně skončí. Nejde tak o syna školáka, ale o tu malou, která se doma evidentně nudí a už opravdu potřebuje jít do školky. Prospěje to nám všem. Co si budeme povídat, začíná se totiž objevovat už i domácí ponorka. Takhle se budeme na sebe opět těšit, i to je potřeba," dodává Karlovaračka.