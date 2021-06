Své o tom ví i primář Ondřej Čapek, který tu pracuje neuvěřitelných třicet let, a to od roku 1989. Jen na chvilku si musel “odběhnout“ na povinnou vojenskou službu. Po revoluci se ale opět vrátil, jeho vojenská služba byla díky převratu o tři měsíce zkrácena. Od té doby působí na dětském oddělení, jehož je nedílnou součástí a vlastně se stal i jejím symbolem, protože byl u celého vývoje a proměn nepostradatelného dětského oddělení v Chebu a prakticky zná každý jeho kout. Od ledna roku 2002 je i jejím primářem.

„Chebská nemocnice prochází řadu let zásadní přestavbou. Co je společného a dotýká se více oddělení je to, aby se dle možností dříve rozesetý pavilonový systém co nejvíce koncentroval do jednoho nepříliš vzdáleného místa, řekněme do jakéhosi monobloku, aby nebylo nutné překonávat vzdálenosti i venku třeba v dešti, sněhu, větru a podobně,“ říká primář Čapek.

Dětské oddělení se do roku 1996 nacházelo v budově C, poté bylo přesunuto do pavilonu D. Nyní ho ale pacienti najdou v pavilonu A. „Po sérii debat se rozhodlo vedení nemocnice umístit do pavilonu A gynekologické a porodnické oddělení, dále centrální operační sály, centrální laboratoř, která je biochemická, hematologická i transfúzní, a také dětské oddělení. Najdeme tu i ředitelství a ambulantní části,“ pokračuje.

Ondřej Čapek, který léta pracoval v poněkud ztížených podmínkách, oceňuje, že nemusí přebíhat mezi jednotlivými odděleními, čímž ušetří čas, který pak věnuje pacientům. Také se může lépe soustředit na svou práci. „Pozitivem je to, že máme dnes přístupnou podzemní spojovací chodbu a nemusíme lítat venkem, když už přecházíme do jiného baráku, kde je například radioterapie s ozařovnami, atd.. To oceňujeme třeba i při převážení pacientů na CT nebo za konziliárními lékaři.“

Porodnice a maminky s novorozeňaty na jednom patře - to je velkým benefitem chebské nemocnice. Už téměř dva roky se o tom přesvědčují nejen zdravotníci, ale především rodičky se svými dětmi. „Pro nás bylo podstatné, že jsme se zásadním způsobem přiblížili k porodnici. Z gynekologicko-porodnického oddělení pediatra zajímá samozřejmě markantně víc porodnice než gynekologie. Tyto obory se ale potkávají, protože tady splývá péče o maminku - rodičku - i o nově narozené dítě. Jsme tu dva týmy, které do sebe zapadají. Kde končí jeden, začíná druhý a naopak. Jsme moc rádi, že to máme dnes na jednom patře,“ pochvaluje si primář dětského oddělení.

Do roku 1996 se nacházelo dětské oddělení v pavilobu C, poté bylo ale přesunuto do pavilonu D, kde byla zrušena infekce. „Tím jsme získali oddělení sice technicky dost zastaralé, ale s množstvím menších pokojíků, které měly vlastní sociální zařízení. V polovině devadesátých let to mělo ještě určité kouzlo, protože maminky a hospitalizované děti dětského oddělení chtěly být co možná nejvíce sami, to znamená maminka, dítě a potom už skoro nikdo. Tomu budova infekce docela přála,“ vzpomíná.

Zastaralost budovy D o sobě začala dávat s přibývajícím časem dost znát a nároky současné populace maminek a tatínků přirozeně rostly. „Co bylo vysloveně blbé, že do budovy C, kde byla stále porodnice, musel pediatr přebíhat ve dne v noci za všech povětrnostních podmínek. Když vám najednou v noci zazvoní telefon v jedné budově ve třetím poschodí s tím, že máte letět do druhé budovy, ani přes veškerou snahu to pod tři nebo čtyři minuty nestíháte,“ vypráví primář. Dnes zvládá mezi odděleními přejít za několik desítek vteřin.

„O tom, že tato budova je postavena podle parametrů 21. století, je jasné. Jsou tu velmi prostorné místnosti a pěkné zázemí," chválí lékař pavilon, kam se přesunuli před dvěma lety. „Dětský lékař potřebuje nejčastěji diagnostika, tedy lékaře, který obsluhuje CT, RTG, sonografii, atd., dále chirurga a obojí teď máme v jedné budově. Také jsme vděční za dětskou neuroložku, která nám moc pomáhá,“ tvrdí primář.

Péče se zkvalitňuje a zrychluje. „Významným posunem je to, že tu máme dokonce účast dětského neurologa. Paní doktorka Marta Sauerová je aktivní v neurologii dospělých. My máme to štěstí, že se kvalifikovala i jako dětský neurolog. To vnímám jako velký posun k lepšímu. Také kooperujeme s očařkou, máme tady paní doktorku Romanu Trpákovou, která tu ordinuje. Vážím si toho, že už dvacet let u nás působí kolega, který je velmi erudovaný a má kvalifikaci pro dětské diabetiky, a také o dětské kardiologické pacienty. Také jsme takzvaně vychovali mnoho kvalitních lékařů, kteří teď působí jak v Chebu, Aši, ve i ve Františkových Lázních, nebo i ve Skalné. V rámci okresu tu máme zkrátka lékaře, kteří bezprostředně souviseli s prací tohoto oddělení,“ spokojeně pokyvuje.

Největší devízou nového pavilonu je podle něj přehlednost a dostupnost. „Berme to tak, že každá maminka, která přichází s nemocným dítětem je dost zatížena vzniklou situací. V této situaci není dobré, aby ještě sama něco složitě hledala, apod.,“ vysvětluje.

„Myslím si, že rodič, o něhož dítě pečují lékaři a sestry v dobře vybaveném prostředí, zdravotníkům lépe a snáze uvěří. Když se o děti budete skvěle starat v prostředí, které připomíná ošetřovnu ze Zimbabwe, tak se pochyby vkrádají snáze. Je těžké obhajovat velmi dobrou práci ve velmi mizerných externích podmínkách,“ vysvětluje primář Čapek.

Na dětském oddělení v Chebu byl před měsícem hospitalizován osmiletý Daniel kvůli úrazu na koloběžce. S ním tu byla i jeho maminka Kateřina B., která nové prostředí velmi chválí. „Byla jsem příjemně překvapena. Před třemi lety jsme tu byli hospitalizováni s mým druhým synem, a to prostředí se nedá absolutně srovnat. Dříve mi ta budova připomínala barák za hlubokého socialismu, a dnes? Naprostý ráj, připadali jsme si tam, jak na dovolené,“ směje se maminka.

„Bylo o nás špičkově postaráno, zdravotnický personál byl milý a přívětivý. Byli velice starostliví a můj syn hned pookřál. Celá ta nešťastná situace se pro nás stala nakonec příjemným zážitkem,“ dodává Kateřina.

Primář Čapek je rád, že těžké časy dětského oddělení už jsou jen vzpomínkou. „Největší kámen úrazu v budově D bylo to ustavičné přebíhání, převážení, přenášení, úzký výtah, který ani nepojmul klasické lůžko. Děti se převážely na takovém zvláštním univerzálním polním lehátku, které bylo z vyřazeného polního obvaziště, ale jako jediné ho bylo možné dostat do té staré budovy. Jsem neskutečně rád, že na to už můžeme zapomenout. Dnes tu máme několik prostorných výtahů,“ popisuje situaci.

Je také vděčný za to, že se podařilo udržet kvalitu péče. "Je to ale obtížné, protože plná kvalifikace ve speciálních pediatrických podoborech, jako je třeba dětská kardiologie nebo dětská diabetologie, jsou vzácností, zvlášť v okresním městě. Zatím ho máme, ale bude obtížné ho udržet. Jsem také rád za spolupráci s Pediatrickou klinikou Fakultní nemocnice v Motole zastoupené jejím vedoucím profesorem a přednostou Janem Leblem. Patříme totiž mezi zhruba patnáct na ně navázaných pracovišť v České republice a je nám ctí, že v chebské nemocnici vychováváme mediky na špičkové úrovni,“ dodává.