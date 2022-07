Pro děti od 8 do 16 let je přichystaný bohatý a naučný program. „Policie České republiky je připravena s ukázkami práce policejních psovodů, dále budou moci návštěvníci nahlédnout do policejního auta, podívat se na výstroje a chybět nebudou ani soutěže a kolo štěstí,“ sděluje vedoucí sociální pracovnice Dětského úsvitu v Chebu Sonia Sudimacová s tím, že na místě budou i superhrdinové a ochránci, kteří pomáhají zraněným a opuštěným zvířátkům. „S neziskovou organizací spolupracujeme velmi rádi. Myslím si, že propojení zvířecího a dětského světa je velmi prospěšné. Dělat osvětu je moc důležité. Dnešní svět nabízí nepřeberné množství zábavy a k přírodě si mnozí poté hledají cestu hůř, přitom navracet se k přírodě by mělo neodmyslitelně patřit ke každému z nás. Součástí programu bude tedy povídání zábavnou formou o tom, co dělat, když jsem v kontaktu se zraněným a volně žijícím zvířetem,“ uvádí správce Národní přírodní rezervace Soos Zdeněk Soukup.