Celkem o 280 pacientů v chronickém dialyzačním programu a o více než 4400 pacientů v rámci ambulantní péče v nefrologických ambulancích se starají zdravotníci v Karlovarském kraji, kde se nacházejí celkem tři dialyzační střediska a čtyři nefrologické ambulance. Patří mezi ně i Dialyzační středisko v Karlových Varech, které působí v budově H Karlovarské krajské nemocnice a letos v červenci si připomíná, že už 15 let funguje pod hlavičkou celosvětové sítě Fresenius Medical Care.

Dialyzační středisko v Karlových Varech. | Foto: Fresenius Medical Care – ČR

„Karlovarské středisko zajištuje dialyzační léčbu, nefrologickou poradnu a konsiliární činnost včetně akutních dialýz nejen pro obyvatele Karlovarska, ale i pro hosty místních lázní a lázní Jáchymov, pokud to kapacita střediska dovoluje. Pacienti, kterým selhaly ledviny, mají k dispozici klinickou psycholožku, sociální pracovnici a nutriční terapeutku,“ uvádí Dagmar Fričová, primářka dialyzačního střediska Fresenius Medical Care v Karlových Varech.

Na ploše 900 m2 mají pacienti k dispozici ve velkém sále celkem osmnáct míst pro chronickou dialýzu a další dvě lůžka jsou v menších sálech pro infekční pacienty a akutní případy. Středisko rovněž zajišťuje akutní program pro nemocnici, a to v rámci oddělení ARO. Nebývalo to tak ale vždy. Když středisko v roce 1986 začínalo, staralo se v budově číslo 50 karlovarské nemocnice o dva pacienty. O rok později jich bylo již třináct a jejich počet rychle narůstal. Kapacita prostorů se pro zajištění kvalitní péče všem pacientům ukázala jako nedostatečná, a bylo tedy nutné hledat nové prostory. Ty se našly právě v nynější nemocniční budově, kde středisko sídlí od roku 2014. Dialyzační středisko v rámci Karlovarského kraje provozuje i další dialýzy, a to v Mariánských Lázních a Sokolově.

