Díky koncertu se diváci přesunou do éry třicátých let v Americe

Cheb – Georg Gershwin – muž, který neodešel. Tak se jmenuje jedinečný projekt mezzosopranistky Edity Adlerové a akordeonové hvězdy Petry Vacka, který je sestaven převážně z díla světoznámého autora nezapomenutelných skladeb.

Jeho Rapsodii v modrém zná asi každý, v programu zazní také slavný kus z opery Porgy a Bess Summertime, ale i písničky GG ze slavné doby počátků amerického muzikálu, jako například The Man I Love, Embraceable You, I Got Rhytm nebo Somebody Loves Me.

Pořad je moderovaný, Edita Adlerová vybrala autentické střípky ze skladatelova života. Ožije jak zajímavá a skvělá Gershwinova osobnost, tak i atmosféra slavné éry třicátých let v Americe. Koncert se koná v úterý 10. října od 19 hodin.