Mnozí znají Libora Michaláka jako vysokoškolského učitele, málokdo ale ví, že je i držitelem českého rekordu za největší kolekci kuriózních autorských knižních vazeb.

Největší kolekce autorských knižních vazeb pana Libora Michaláka. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Za 44 let jich vytvořil více než 20 tisíc. Jeho knížky, do kterých vkládá svůj osobitý humor, má i nositel Nobelovy ceny za literaturu, italský dramatik Dario Fo, a více než 60 českých umělců, Lucie Bílá, Marta Kubišová či Zdeněk Svěrák. Právě on mu po jedné z výstav napsal: „Buďte vděčný osudu, že když vám odebíral dětské střevíčky, ponechal vám hravost. To je dar.“ Miniknížky jsou zároveň unikátem. Navíc nepostrádají nápad a hlavně vtip. Zřejmě nikoho by nenapadlo vytvořit těhotnou knížku nebo do budíku vtěsnat knihy pod názvem Národní buditelé. Libor Michalák přitom mohl být bendžistou či kytaristou. Jenže se mu v 25 letech stala nehoda. Společně s kolegou jeli na motorce ČZ 125. Při předjíždění se srazili s Pragou V3S. Libor Michalák byl do nemocnice převezen v bezvědomí a lékaři mu pak sdělili, že má z míchy vytržené tři z pěti nervových kořenů ovládajících levou ruku. Bylo jasné, že s hrou na banjo je konec. „Když jsme se přestěhovali do Chebu, moje žena pracovala v muzeu. Knižní restaurátor Milan Kodejš tam tehdy instaloval výstavu svých prací a bydlel u nás. Po večerech mi ukazoval, jak sešívat složky do knižního bloku,“ vzpomíná na začátky.