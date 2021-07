Jak hodnotíte uplynulý školní rok?

Pro všechny účastníky vzdělávacího procesu byl velmi náročný. Jak pro žáky, tak samozřejmě pro jejich rodiče, ale i učitele. Museli se vyrovnat s obrovským výpadkem prezenčního vzdělání, kdy školy byly uzavřeny na druhém stupni od 12. října do 7. května. Bylo nutné se nějakým způsobem poprat s přechodem na distanční výuku. Výuka tohoto typu je obrovsky náročná.

V čem ji hodnotíte jako nejnáročnější?

Je náročná na přípravu učitelů, je náročná i ze strany žáků plnit zadané úkoly. V distanční výuce je těžké soustředit se a mít vypracovaný denní režim. U dětí je velmi složité, aby denní režim měly a ve finále neopouštěly tak dalece režim školní. Čím jsou děti menší, tím je kontrola nad nimi náročnější.

Co vnímáte jako další problém?

Velmi málo se mluví o psychohygieně práce. V tomto případě, jak moc jsme zatížení například médii, počítači, tablety, telefony, popřípadě i televizí. I Česká televize se snažila přispět k výpadku prezenčního vzdělávání. Sledování médií má samozřejmě dopad jak na psychiku žáků, studentů, učitelů, tak i rodičů.

Jak se připravujete na následující školní rok?

Dostali jsme metodický pokyn adaptačního nástupu dětí do škol. Mluví o tom, jakým způsobem bychom měli s dětmi pracovat, jak bychom je měli hodnotit, klasifikovat, jaká by měla být četnost písemných úkolů, ústního zkoušení a tak dále. Snažili jsme se ten metodický pokyn dodržet. Já nezaznamenal, že by některé z těch našich tři sta osmdesáti dětí mělo nějakou psychickou újmu nebo se nebylo schopno adaptovat zpět na školní prostředí. Myslím si, že většina žáků, až na výjimky, se do školy těšila, protože prezenční vzdělání je nenahraditelné a žádná jiná forma vzdělávání není adekvátní tomu prezenčnímu.

Doba lockdownu ukázala na mnohá vzdělávací úskalí, na které nemohl být nikdo připraven. Změní se po této zatěžkávající zkušenosti něco?

Dostali jsme metodický pokyn ministerstva školství k přechodu prázdninového provozu a začátku školního roku. Připravujeme se na osmé vydání školního vzdělávacího programu, kdy ministerstvo školství vydalo k 1. únoru 2021 novelizovaný vzdělávací rámcový program a my podle něho vytváříme nový školní vzdělávací program, který se nejvíce dotkne oblasti informatiky. Budeme ji mít nasazenou od čtvrtého až po devátý ročník ve všech třídách. To doposud nebylo.

Máte nějaké požadavky od státu?

Co se týká predikce, tak stát chce provést určitý screening. To znamená, že pokud se děti vrátí do vzdělávacího procesu chce zjistit, jestli nejsou zasaženy koronavirem. Dnes už existuje scénář ze strany ministerstva zdravotnictví i školství. Děti prvního, šestého a devátého září budou testovány na školách a bude se zjišťovat, jestli je školská populace tímto virem zasažená.

Rádi bychom udělali také své interní úpravy, jako jsme je udělali na začátku minulého školního roku. Chceme zjišťovat, v jakém stavu jsou vědomosti a dovednosti žáků, a popřípadě udělat korekce vzdělávacího programu a přizpůsobit ho dětem. Přejeme si podat pomocnou ruku těm dětem, které budou mít nějaké vzdělávací problémy.

Co byste všem popřál v době prázdnin?

Všem bych popřál krásné prázdniny a dovolené, aby si děti, rodiče odpočinuli od toho velmi složitého vzdělávacího roku, aby nabrali hodně psychických, ale i fyzických sil, protože to fyzično je také velmi důležité. My na něj bohužel zapomínáme a po návratu dětí do školy vidíme, že fyzický stav populace je velmi špatný. Chtěl bych jim tedy popřát, aby se věnovaly také fyzičnu a aby v novém školním roce měly dostatek sil na vzdělávání.