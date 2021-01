Zdroj: Deník

Kvůli dluhům si více než deset let musely Nebanice pořádně utáhnout opasek. Celá anabáze už je ale pryč a obec se může rozvíjet.

DLUHY

Nebanice se do problémů dostaly v roce 2001, kdy obec získala dotaci na výstavbu dvaceti rodinných domů. Tu ale špatně proinvestovala a dotace musela vrátit. Dluhy se podařilo před lety umořit. Současná starostka Jitka Pagáčová obec přebírala v těžké situaci. „Výhodou ale bylo, že díky předešlému zastupitelstvu v čele s tehdejší starostkou Janou Balko, nebyla obec v takové nejistotě,“ zavzpomínala na dobu před lety starostka. Splátkový kalendář byl podle jejích slov nastavený. „A já se toho jen držela. Ale ani tak to lehké nebylo. Abychom příliš neutráceli, brala jsem z domova kancelářské sponky, folie, šetřilo se, kde se dalo,“ řekla. Skvělí byli sami Nebaničtí. „Pomohla spousta našich občanů. V zimě vzali hrablo a šli odklízet sníh. Jiní vyjeli na údržbu komunikací vlastní technikou, obec platila jen pohonné hmoty. Lidé se tady neuvěřitelně semkli.“ To vše je už ale pryč.

HOTOVÉ PROJEKTY

Za poslední léta se podařilo realizovat v Nebanicích několik projektů. „Mám radost z výstavby dětského hřiště,“ uvedla Jitka Pagáčová. „Je to takové moje dítě, právě kvůli zajištění vyžití pro naše nejmenší jsem do voleb šla,“ připomíná starostka. Je toho ale mnohem víc. Podařilo se rekonstruovat silnici u rodinných domů nebo opravit budovu obecního úřadu. „Velkou změnu zaznamenala také obecní ubytovna,“ doplnil Jitku Pagáčovou místostarosta obce Jan Dušek. „Málokdo o naší ubytovně ví, ale v poslední době se z dělnické ubytovny proměnila. Nyní už je ubytovnou turistickou a například cyklisté i s dětmi ji začínají využívat. Prospělo k tomu i to, že se rozvíjí vnitřní cestovní ruch,“ řekla starostka. Dalším projektem, který se podařilo realizovat, je například zdigitalizování povodňového plánu nebo spuštění obecního rozhlasu.

PLÁNY DO DALŠÍCH LET

Do konce tohoto volebního období by chtěli v Nebanicích začít s rekonstrukcí panelové cesty. „Je to věc, na kterou mají lidé různé názory. Jsou občané, kteří si myslí, že by se cesta opravovat neměla, protože to nutí řidiče, aby jezdili pomalu. Druzí naopak po rekonstrukci volají,“ konstatoval Jan Dušek. Obec už má na rekonstrukci připraven projekt. Jen práce na komunikaci bez chodníků a veřejného osvětlení se vyšplhají na třináct milionů korun. Projekt proto bude rozdělen na několik etap. Zajímavě chce obec řešit právě rychlost. Klasické retardéry nahradí vyhýbací ostrůvky. Celé ´horní´ Nebanice by se tak do několika let měly dočkat nových silnic.