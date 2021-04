Město Cheb má strategii, jak přilákat do města lékaře. Přispívá nově příchozím lékařům až 250 tisíc na vybavení ordinace. A lékaři na to zřejmě slyší.

Zubní praxe, ilustrační foto

Už v září by tak měl začít ordinovat nový stomatolog. „Poptávka po stomatologické péči je ve městě značná, na ošetření se čeká dlouho,“ uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec. „Měl by začít fungovat od září, už má podepsanou smlouvu v ulici Písečná, kde bude mít svou ordinaci,“ doplnil místostarosta města Jiří Černý. Dobrou zprávou navíc je i skutečnost, že manželka mladého zubaře je také stomatoložka. Sice v současné době na rodičovské dovolené, ale město má předběžnou domluvu, že i ona by svou praxi po skončení otevřela v Chebu.