Od tohoto víkendu mohou lidé na Karlovarsku a turisté z celé České republiky, kteří přijedou do Karlovarského kraje, opět využívat při svých výletech na kolech oblíbené cyklobusy. Speciální autobusové linky vyjedou letos poprvé tuto sobotu 16. května. Jezdit budou až do 28. září.

„Provoz zahajujeme po zvážení všech okolností daných současným stavem a věříme, že i letos bude provoz úspěšný a cyklobusy využijí i noví návštěvníci Karlovarského kraje, kteří místo dovolené v zahraničí využijí krásné prostředí a přírodu našeho regionu s množstvím značených cyklotras a cyklostezek. Důležitá informace je to, že i letos mohou děti, studenti a senioři využít slevu na jízdném 75 procent. A mohou tak po týdnech, kdy byli uzavření doma, za výhodných podmínek utužit své zdraví v přírodě,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary Zdeněk Suchan.

Ucelený systém cyklodopravy v Karlovarském kraji a oblasti Euregia Egrensis provozuje společnost Autobusy Karlovy Vary a finančně ho podporuje i Karlovarský kraj, několik měst a další partneři. Letos už po osmnácté. Poprvé vyjely cyklobusy v systému nazvaném CykloEGRENSIS v roce 2003. Oblíbili si je nejen zdatní cyklisté, ale zabodovaly i u rodin s dětmi nebo turistů. Provoz cyklobusů je zajišťován pravidelnými víkendovými linkami a speciální autobusy jezdí i o svátcích. „Jednotlivé cyklotrasy jsou rozděleny do pěti základních barevných linek. Cyklisté tak mohou využívat trasu červenou Cyklostezkou Ohře do Krušných hor, kdy autobus vyveze pasažéry až na Klínovec, modrou mezi Střelou a Vladařem, oranžovou mezi Chebskem a Vogtlandskem do přírodního parku Přebuz, žlutou Porolavím k Blatenskému příkopu nebo azurovou Lázeňskou,“ uvedl Miroslav Slaný, mluvčí společnosti autobusy Karlovy Vary. Obliba cyklobusů v kraji rok od roku roste. „I díky nim se daří do Karlovarského kraje lákat stále více turistů ze všech koutů republiky, kteří si mohou užít nádherných cyklistických tras na atraktivní místech a v nedotčené přírodě,“ doplnil mluvčí.