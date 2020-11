Po několika týdnech usedli do lavic i maturitní ročníky na Chebsku. Teď budou postupně projíždět hlavní maturitní témata tak, aby při zkouškách obstáli. Sami studenti nejsou z on-line výuky příliš nadšení.

Maturanti zdravotnických oborů na Střední zdravotnické a vyšší odborné škole v Chebu opět po několika týdnech usedli do lavic. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Podle mě je lepší chodit do školy, protože se můžeme pedagogů na učivo zeptat, osobně probrat učební látku a poradit se, pokud něčemu nerozumíme," uvedla studentka Střední zdravotnické a vyšší odborné školy v Chebu Veronika Müllerová. „Když dostáváme úkoly on-line, občas se stane, že zadání není úplně jasné, takže se pak situace komplikuje. Ve škole bych se rovnou zeptala pedagoga, aby mi zadání upřesnil, to mnohdy při on-line výuce nejde. Ale musím říct, že jinak je komunikace s učiteli výborná, ale ten osobní kontakt tam chybí. Studuji obor Masér ve zdravotnictví a je problém, že nemůžeme mít praxe, kde bychom si masérské techniky mohli vyzkoušet. Dnes jsme se do školy vrátili, abychom mohli praxe zase mít, ale doteď jsme se učili jen teorii. A praxe je u našeho oboru obzvlášť důležitá," poznamenala studentka.