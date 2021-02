Lékaři, které při čtvrteční návštěvě chebské nemocnice přislíbil ministr zdravotnictví Jan Blatný, do Chebu zatím nedorazili. Lékařská zařízení v Chebu a v Karlových Varech se alespoň dočkala zdravotních sester, které nastoupily na základě pracovní povinnosti. V chebské nemocnici se jedná o jednu sestřičku, která bude pracovat o víkendech, dvě pak v běžném provozu. Nemocnici v Karlových Varech posílily čtyři zdravotní sestry. V chebské nemocnici je i přes páteční převoz patnácti pacientů situace znovu na hraně. Na jednotce intenzivní péče leží patnáct pacientů s covidem, na běžných lůžkách pak 52 nemocných.

Pomoc z Německa je neodůvodněná

Ministerstvo zdravotnictví ale stále trvá na tom, že pomoc z Německa, kterou žádá kraj, je odborně neodůvodněná.

"Kapacita lůžkové péče ČR umožňuje zatím zajistit umístění svých pacientů v případě nutnosti do jiných nemocnic podle odborné potřebnosti.

Případné transporty na delší vzdálenost jsou v České republice realizovány v naprosté většině s využitím letecké záchranné služby, přičemž doba transportu není rozhodujícím kritériem jeho bezpečnosti. Trasa Cheb – Německo neznamená ve všech případech krátkou vzdálenost, německá strana sama upozorňuje na možnost případného umístění českých pacientů do jiných nemocnic než jenom těch nejbližších. Celá debata je vedena nepravdivým laickým předpokladem, že transport do Německa zachraňuje život, zatímco transport v rámci ČR jej má snad naopak ohrozit. Pacienti v kritickém stavu se netransportují nikde a nikdy, pokud samozřejmě důvodem transportu není poskytnutí takové léčby, která v daném zařízení není dostupná," uvádí ministerstvo v tiskové zprávě.

Ne každá nemocnice podle ministerstva v německém příhraničí disponuje vybavením nutným pro specializovanou péči pro nejtěžší pacienty, například dostupností ECMO ( metoda využívaná v intenzivní medicíně, která umožňuje dočasně nahradit funkci plic a srdce, pozn. red.). "Nabídka pomoci německé strany není kapacitně zcela dostatečná. Dle vyjádření německé strany se jedná o kapacitu v řádu jednotek pacientů, přičemž pro zásadní zvýšení kapacity lůžek v České republice by bylo potřeba umístit do Německa stovky pacientů. Německá strana rovněž nechce přijímat pacienty s rizikem mutované varianty viru," píše se v tiskové zprávě.

Lůžkové kapacity jsou zatím dostatečné

„Německá strana přislíbila podle průkazné korespondence svou pomoc s tím, že nám pomůže, ale až ve chvíli, kdy v České republice nebudou dostatečné kapacity lůžek. Ty ale u nás zatím stále máme, jakkoliv jejich rozložení mezi jednotlivými kraji je velmi rozdílné,“ konstatuje náměstek ministra zdravotnictví a národní koordinátor pro intenzivní péči Vladimír Černý. Nemocnice Cheb však také trpí nedostatkem personálu na interním oddělení, které se snaží ministerstvo řešit hledáním dočasné výpomoci lékařů-internistů. Rovněž bude kladen důraz na repatriaci všech hospitalizovaných německých občanů.

„Z jednání v Chebu vyplynulo, že je nutno zlepšit vzájemnou informovanost mezi nemocnicí v Chebu a Národním dispečinkem lůžkové péče. I proto bude posílen systém krajské koordinace o osobu koordinátora přímo z chebské nemocnice,“ dodává Černý.

Chybou by podle informací z tiskové zprávy ministerstva bylo, pokud by pacienti nebyli transportováni do německých nemocnic v situaci, kdy potřebnou péči nelze zajistit v ČR. Toto se neděje.