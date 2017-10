Do okresních měst opět míří veletrhy pracovních příležitostí. Začnou v Chebu

Karlovarský kraj - Studenti posledních ročníků, nezaměstnaní, a ti, kteří sice práci mají, ale nejsou v ní spokojení. To jsou skupiny lidí, které by se měly mít na pozoru. Už v listopadu se totiž v Karlovarském kraji uskuteční série veletrhů práce. Ty opět zamíří do všech okresních měst.

„Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Karlovarským krajem zvou všechny studenty, uchazeče a další zájemce o práci na veletrh pracovních příležitostí,“ informovala Simona Liptáková, mluvčí chebského městského úřadu. Připravené budou stánky zaměstnavatelů, ale bude možné získat také cenné rady od odborníků, např. jak napsat životopis, jak se prezentovat u pracovního pohovoru nebo jak začít podnikat. „Smyslem akce je pomoci řešit aktuální problémy na trhu práce v kraji, a to nedostatek kvalifikovaných pracovníků zejména v technických a zdravotnických oborech a také odliv pracovníků do blízkého příhraničí,“ popsala mluvčí. V průběhu listopadu proběhne veletrh postupně ve všech třech okresních městech a začne se v Chebu. Veletrh se odehraje v pondělí 6. listopadu od 9 do 17 hodin v Kulturním centrum Svoboda. Další pondělí 13. listopadu se přesune do sportovní haly ISŠTE Sokolov a nakonec zamíří do Lidového domu ve Staré Roli. ČTĚTE TAKÉ: Asistenti ve městě zůstanou

Autor: Václava Simeonová