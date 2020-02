„Kontrola při návratuz venkovních pracovišť není dostatečná. Není na ni čas, protože se musí stihnout, než budou mít vězni vycházky.A to si nepřejte vědět, co by následovalo, kdyby vězni nastoupili na vycházku později,“ prohlásil zdroj Deníku.

VE VĚZNICI SE KONAJÍ BUJARÉ MEJDANY

Svědek a vychovatel z Vykmanova Michal Nohejl u Okresního soudu v Karlových Varech uvedl, že ve věznici se konají bujaré drogové mejdany. „Tresty za pozitivní výsledky na přítomnost drog nejsou téměř žádné. Prioritou je pro věznici totiž zaměstnávání odsouzených. Myslím si, že není nakloněná tomu, aby tam drogy nebyly,“ řekl Nohejl.

Na dotaz soudce, jak se drogy a mobily dostávají podle něho do vězení, odpověděl: „Údajně díky tomu, že jsou odsouzení v kontaktu s civilisty z venkovních pracovišť. Drogy si třeba strčí v kapslích do konečníku, nebo je spolknou.“ V roce 2017 prošli vězni velkou kontrolou na přítomnost drog. „Více než 100 jich bylo pozitivních,“ uvedl ve výpovědi Nohejl. Kapacita věznice je přitom 931, a to nemusí být zařízení zcela plné, protože v současnosti je ve Vykmanově 850 odsouzených. Zhruba každý devátý vězeň byl tedy v roce 2017 zdrogovaný. Pod vlivem drog podle Nohejla řada z nich dochází i do zaměstnání.

FIRMY DBAJÍ NA PREVENCI

Věznice spolupracuje s několika místními firmami, ve kterých vězni pracují. K největším zaměstnavatelům kdysi patřila WITTE Automotive. „Na dvou směnách pracuje čtrnáct odsouzených. Nejvíce jich ale je ve firmě KE Ostrov – Elektrik. Tam jich je kolem šedesáti,“ uvedla mluvčí věznice Vykmanov Zdeňka Stöckbauerová.

Ve WITTE Automotive je práce pod vlivem omamných látek zakázána. „Je hlídána v rámci bezpečnosti ochrany práce. Pokud se objeví případ, kdy je na pracovišti zaměstnanec pod vlivem alkoholu či omamných látek, je to považováno za hrubé porušení pracovní kázně a souvisejících bezpečnostních předpisů,“ říká mluvčí WITTE Michaela Matuchová. „Naše firma dbá na preventivní opatření, kdy využívá orientačních kontrol při podezření na užití, a to buď již při samotném vstupu do areálu firmy, nebo prostřednictvím vyžádaných či namátkových kontrol přímo na pracovišti,“ dodala.

Robert Jedleb ze společnosti KE Ostrov – Elektrik uvedl, že zatím nezaregistrovali žádného odsouzeného pod vlivem drog. „Problémy s s vězni jsou v normách,“ řekl.

DROGY SE PRÝ DAŘÍ ZACHYTÁVAT

Generální ředitelství vězeňské správy se problematikou pašování drog zabývá. „O snaze vězňů dostat do věznic drogy samozřejmě víme a daří se nám omamné a psychotropní látky úspěšně zachytávat. Úzce spolupracujeme v těchto věcech i s policií. Kontroly a opatření provádíme systematicky, rozhodně ale ne na základě nekonkrétních a nepodložených tvrzení. Výsledky kontrol a případná přijatá opatření z taktických důvodů nezveřejňujeme,“ reagovala mluvčí vězeňské správy Petra Kučerová. Generální ředitel vězeňské správy Petr Dohnal poznamenal, že věznice nejsou hermeticky uzavřeným prostorem, a tak se způsob, jak do ní dostat nelegální věci, najde. „Co se týče návratů z venkovních pracovišť, dostáváme se mezi dva mlýnské kameny. Na jedné straně máme zamezit průnik těchto věcí do věznic, na druhé straně se po nás chce, abychom omezili prohlídky lidí,“ konstatoval generální ředitel. Ve věznici se podle jejího ředitele Pavla Zangeho, který k 29. únoru ve funkci končí, rapidně zvýšila bezpečnost. „Značně jsme rozšířili kamerový systém, věznice je tak nyní kamerami prošpikovaná,“ poznamenal.

ŘEDITEL KONČÍ

Jeho odchod prý s problémy ve věznici ale nesouvisí. „Zůstávám ve vězeňské správě. Jedním z důvodů, proč tu končím, je, že se vracím k rodině,“ konstatoval Zange.

Kdo usedne na jeho místo, zatím není známo. „Bude vypsáno standardní výběrové řízení. Předpokládám, že vítěz bude znám v červnu,“ dodal Dohnal s tím, že věznice bez vedení od 1. března nezůstane, někdo jím bude pověřen.