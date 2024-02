Do Prahy míří i zemědělci ze západu Čech, řidiče čekají u metropole komplikace

Kdo se chystá v pondělí na cestu autem do Prahy, měl by počítat se zdržením. K ohlášené protestní akci zemědělců se připojí i farmáři ze západu Čech. Ovšem oproti stovkám kusů zemědělské techniky, která do Prahy dorazí například z jihu Čech, Západočeši pojedou především terénními a osobními vozy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Edwin Otta