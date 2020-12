Pod záštitou Českého statistického úřadu totiž do tohoto dne běží zábavně-vzdělávací Minisčítání, které právě dětem v tomto věku přibližuje význam statistiky a sčítání lidu. V rámci Karlovarského kraje se ale do akce zapojily zatím jen čtyři školy, v celé republice jich jsou tři stovky.

„Máme radost, že se do projektu v Karlovarském kraji již zapojilo několik škol, a chtěli bychom motivovat i další. Je to ideální příklad školy hrou, který se dá vhodně začlenit do on-line výuky. Kdo se nezúčastní, nemá šanci vyhrát, a to by byla velká škoda, když jsou ve hře výhry jako tablet, stavebnice, stolní hry a komiksy,“ říká ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlovarském kraji Jaroslava Šenitková.

První Minisčítání se uskutečnilo již v roce 2010, letos je to už páté kolo. „Každý ročník přinesl řadu zajímavých informací – jak děti žijí, co je baví, o čem přemýšlejí. Letos čeká na děti v dotazníku 21 otázek. Některé se objevily v předchozích ročnících, některé jsou úplně nové – například za kým děti jdou, pokud mají problém, nebo kdo je jejich vzor,“ dodává mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová.