Horní Slavkov, Cheb, Karlovy Vary a Žlutice se zapojily do soutěže o titul Historické město roku 2020. Z krajského kola, ve kterém se zmíněná města utkají mezi sebou, vzejde postupující do celostátního kola soutěže.

V tom pak bude dále usilovat o vítězství mezi městy z dalších krajů České republiky. Vítěz krajského kola získá kromě postupu také pamětní list a finanční odměnu. Titul Historické město roku se uděluje jako ocenění za nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. „Jsem velmi ráda, že se města našeho kraje do soutěže přihlásila. Jsem přesvědčená o tom, že rozhodně mají co nabídnout a pevně věřím v jejich úspěch. Zároveň si myslím, že by se mělo do soutěže zapojit více měst, k čemuž se je budeme snažit v následujících ročnících motivovat,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková, která byla dlouhodobě garantem a předsedkyní sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Hlavní cenou je milion korun.