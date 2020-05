Město si nechalo zpracovat studii, na jejímž základě vyšlo najevo, že hlavní proud vody přitéká pravděpodobně z pivovarských studní, které se nachází nad zimním stadionem.V tuto chvíli je v běhu monitoring vydatnosti pramene. Město totiž uvažuje o tom, že by vodu ze studní využilok zalévání trávníků ve sportovním areálu Lokomotiva.

„Už několik týdnů necháváme odčerpávat vodu ze studní, abychom zjistili, kolik vody do nich přitéká. Kdyby se ji povedlo odvést ze studní ke sportovnímu stadionu, zabili bychom, lidově řečeno, dvě mouchy jednou ranou. Voda by se dala využít právě na zavlažování trávníků a zároveň by její odčerpávání napomohlo k tomu, že by jí do stadionu už tolik nepřitékalo,“ sdělil chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Vodu ze studní by mohlo město využít nejen pro zalévání trávníků na Lokomotivě, ale také k zavlažování zeleně ve městě. „Podle předběžných informací, které máme k dispozici, je vydatnost studní poměrně velká. Nicméně je třeba říci, že už i v nich se projevilo sucho, které trápí všechny kraje v České republice. Těch měření už proběhlo několik. Od posledního se průtok vody o něco zmenšil, nicméně je pořád vydatný,“ poznamenal chebský místostarosta Jiří Černý.

Vydatnost studní byla podle posledních měření necelých 20 litrů za minutu.

Zimní stadion bojuje s vlhkostí už několik let. Stojí totiž v dolíku, a navíc v místě, kde býval rybník. Voda, která do něj prosakuje, je mineralizovaná, a ničí tak základy stadionu.