Více než tři roky kopání pod sopkou skončily. Na jaře ji vědci otevřou.

Odborníci se chtějí dozvědět co nejvíce o vyhaslé sopce Komorní hůrkau Františkových Lázní. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Už na jaře letošního roku bude moci laická veřejnost vstoupit do podzemní štoly pod vyhaslou sopkou Komorní hůrkou. Na sklonku roku to povolil báňský úřad. Nyní bude město Františkovy Lázně a Geofyzikální ústav jednat o tom, kdy přesně se brány do podzemí udělají. Pokud vše půjde podle plánu, měli by tam první návštěvníci vstoupit už na konci dubna.