Do uzavřeného Chebska a Sokolovska bude dojíždět mobilní pošta

Občané z uzavřených oblastí by měli co nejméně migrovat. Lidé z menších obcí to ale mají složitější. Těžko zaplatí složenku nebo pošlou balík, když nevyjedou tam, kde kamenné pobočky fungují.

Česká pošta, ilustrační foto. | Foto: ČTK / ČTK

„Platím inkaso i telefon nebo elektřinu prostřednictvím složenek," řekla obyvatelka malé obce na Chebsku. „Řidičák nemám, děti také ne, musím autobusem. Nedá se svítit." A právě proto se Česká pošta rozhodla, že zavede v uzavřených lokalitách mobilní poštu. „Na Chebsku a Sokolovsku bude mobilní pošta zajíždět do dvaceti obcí, které na svém území nemají kamennou pobočku pošty," informoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Hlavním důvodem nově zavedené služby je ochrana zdraví a snížení mobility lidí. „Mobilní pošta zajistí větší bezpečnost občanů, kteří si budou moci poštovní službu vyřídit u sebe v obci a nebudou muset kvůli ní cestovat do obce s pobočkou," uvedl mluvčí. Lidé budou moci poslat listovní i balíkové zásilky nebo zaplatit složenky. „Mobilní pošta zprostředkuje také výplaty poukázek a zajistí i výběry hotovosti jako na standardní poště. Samozřejmostí je možnost využít služeb Poštovní spořitelny," sdělil Matyáš Vitík. Po dohodě se starosty zapojených obcí budou občané informováni o konkrétním umístění mobilní pošty a čase její zastávky prostřednictvím vývěsky na úřední desce, obecním rozhlasem a informací na webových stránkách obce. Na Chebsku a Sokolovsku pošta se službou začala už dnes, tedy ve čtvrtek 18. února.