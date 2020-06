Dobrá věc se podařila. Sruby mají nový nátěr

A je to! Akci dobrovolníků Natři to Pístovu aneb nový nátěr na sruby se podařilo dotáhnout do konce.

Akce Natři to Pístovu splnila svůj účel. Sruby jsou natřené. | Foto: Foto: Tomáš Richter