Deník na návštěvěZdroj: Deník„Náš sbor se podílí na výchově mladých hasičů,“ začíná starosta Sboru dobrovolných hasičů v Plesné Martin Polívka. „Mladá generace je zastoupena přibližně dvacítkou nástupců do našich řad. Pravidelně se účastníme soutěží v kraji. Dále organizujeme kulturní akce ve městě jako maškarní bál, pálení čarodějnic, soutěž v požárním sportu. A také pomáháme při ostatních akcích pořádaných městem,“ říká Polívka.

Hasiči z Plesné mají výjezdovou jednotku zařazenou do kategorie JPO III. „To znamená, že zabezpečujeme výjezd družstva zpravidla v obci s počtem nad tisíc obyvatel. Do roka máme okolo třiceti zásahů. K našim hasičům se hlásí děti od čtyř let a máme tu i hasiče seniory. Být dobrovolným hasičem nás všechny moc baví, proto nás jich je v Plesné okolo osmdesáti,“ uvádí starosta sboru.

Dobrovolní hasiči v Plesné se radují z velké rekonstrukce hasičské zbrojnice, která se podařila díky dotaci. „Dostali jsme ji z ministerstva vnitra. Na finanční podpoře se podílelo i město, za což jsme velmi vděční. Rekonstrukce se týkala především vnitřních prostor. Zbrusu nové je zázemí pro výjezdovou jednotku. Jednalo se o šatny, společenskou místnost, garáže, nebo i sociální zařízení,“ upřesňuje Martin Polívka.

Co hasičům v této době chybí, je pořádání různých akcí, jimž covid nepřeje. „Už jen doufám, že zase budeme moci normálně organizovat všechny kulturní a společenské akce jako dřív, před pandemií. Sice chystáme v únoru maškarní ples, ale čekáme, co bude. To je opravdu ve hvězdách,“ uzavírá.