Dobrovolní hasiči z Chebu Hájů zachránili bobra evropského z nebezpečné pasti.

Foto: JSDH Cheb Háje

Bobr zůstal na dopravníku u česel vodního díla Skalka na přehradní nádrži. Zvíře v místě uvízlo pravděpodobně při čištění česel na výpusti hráze. „Jednotce byl případ ohlášen krajským operačním střediskem, kterému to sdělil hrázný vodního díla Skalka. Bobra jsme odchytili do deky a přenesli na bezpečné místo, kde jsme zvíře vypustili zpátky do volné přírody,“ sdělil velitel jednotky JSDH Cheb Háje Pavel Pagáč.