Přiletěli z různých koutů světa, aby pomáhali s ručním kosením luk a přípravou tábora na ukončení sezóny a hned ze začátku pobytu je potrápil několikadenní déšť. Spali v týpí v Josefově údolí v příhraničí Českého lesa a na vlastní kůži si vyzkoušeli, co obnáší pobyt v lesích a práce na louce. Řeč je o dobrovolnících, kteří se účastní mezinárodního workcampu Back to nature.

Dobrovolníci i z Mexika nebo Španělska pomáhají sekat louky v Českém lese | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Do Josefova údolí dorazili dobrovolníci, převážně studenti, a to krom domácích i z Mexika, Španělska, Francie, Holandska. Nocovali v týpí, jedli vegetariánskou stravu, a hlavně poznávali své nové přátele a pracovali na údržbě podmáčených luk.

Nové přátele, zkušenosti a jak sám říká i vnitřní mír přišel do Českého lesa hledat Joxan z mexického Guanajuanta. „Mám moc rád přírodu a také proměny, co se v přírodě dějí,“ ukazuje i na motiv motýla vytetovaného na své ruce. Joxan je také umělecký tatér a využívá právě přírodní motivy. Pacuje jako systémový inženýr a logistik a k tomu studuje druhou školu.

Jako osobní výzvu bere pobyt v táboře Mexičanka Vania z Aguascalientes. „Hledám dobrodružství. Nikdy jsem takto mimo civilizaci nežila. O Česku jsem vůbec nic nevěděla, jen jsem znala jednoho Čecha,“ usmívá se a dodává, jak obrovský rozdíl vnímá mezi místem, kde žije a zdejším krajem. „Veliký rozdíl je v architektuře, ale také v lidech. V Mexiku jsou všichni rozesmátí, vítají se, když se potakají. Zde je to jiné, trochu obtížně se navazují kontakty.“

Všichni dobrovolníci si ale společně pochvalují místo pobytu a dobrodružství spojené s prací na loukách. „Na dva týdny jsme tady jedna veliká rodina. Letos nás trochu potrápilo počasí, skoro celý první týden pršelo, vše bylo mokré, tráva se sekat nedala,“ popisuje vedoucí workcampu Pavel Dobiáš. Dodává, že deštivé počasí využili k návštěvě sousedního Bavorska, kde se podívali na hrad Flossenbürg a navštívili také rozhlednu Havran. „Nyní už je skoro vše posekáno a tak připravujeme tábor na demontáž, impregnujeme týpí, uklízíme, demontovali jsme jurtu a v pátek přijede nákladní vůz a vše odveze do skladu do Prahy.“

Mimo fyzické práce měli účastníci možnost si v chráněné krajinné oblasti užít volnočasové aktivity jako jsou skupinové hry nebo výlety do okolí. Večery provázely zajímavé přednášky o ekologii, udržitelných zdrojích, seznamování se s místní faunou a flórou nebo například otevřené debaty na témata kolem přírody a její ochrany.

O organizaci dobrovolníků se starala nezisková organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, která se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá od svého vzniku v roce 1991. Ve spolupráci s místními partnery je na letošní sezónu naplánováno 35 workcampů (krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty) po celém území České republiky. Zastoupeny jsou projekty z oblasti ekologie, pomoci místním komunitám nebo obnovy kulturně-historických památek. Na workcampy do Česka každoročně přijíždí přibližně 300 zahraničních dobrovolníků z celého světa. INEX zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí.

Kemp v Josefově údolí není nějakou novinkou. „Provozujeme ho zde už přes třicet let. Byla to krásná léta, to letošní už pomalu končí, končí sezóna a studenti pak pomohou týpí složit, naložit na nákladní auto a odvézt do skladu. Kemp ožije opět napřesrok.“ dodává Milan Smrž za občanské sdružení EUROSOLAR.CZ, národní sekce evropské asociace pro podporu sluneční energie Eurosolar, která podporuje projekty obnovitelné energie a udržitelného stylu života.